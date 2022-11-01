https://ria.ru/20221101/lavrov-1828348355.html
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2022
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:29
2022-11-01T11:29
2022-11-01T11:29
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом, несмотря на трудности."Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности", - говорится в тексте его обращения, зачитанного в ходе Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Лавров отметил, что в текущих условиях Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки."Не отгораживаемся и от деловых партнеров в Европе и Северной Америке. Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", - подчеркнул министр.По его словам, некоторые соотечественники за рубежом сталкиваются с проявлениями "пещерной" русофобии и даже расизма. Однако это не сломило российское общество, а только подстегнуло стремление к единству и солидарности.
https://ria.ru/20221101/milliarder-1828337077.html
https://ria.ru/20221031/arktika-1828064983.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров
Лавров: никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом, несмотря на трудности.
"Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности", - говорится в тексте его обращения, зачитанного в ходе Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Лавров отметил, что в текущих условиях Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
"Не отгораживаемся и от деловых партнеров в Европе
и Северной Америке
. Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", - подчеркнул министр.
По его словам, некоторые соотечественники за рубежом сталкиваются с проявлениями "пещерной" русофобии и даже расизма. Однако это не сломило российское общество, а только подстегнуло стремление к единству и солидарности.