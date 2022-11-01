Рейтинг@Mail.ru
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/lavrov-1828348355.html
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2022
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:29
2022-11-01T11:29
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом, несмотря на трудности."Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности", - говорится в тексте его обращения, зачитанного в ходе Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Лавров отметил, что в текущих условиях Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки."Не отгораживаемся и от деловых партнеров в Европе и Северной Америке. Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", - подчеркнул министр.По его словам, некоторые соотечественники за рубежом сталкиваются с проявлениями "пещерной" русофобии и даже расизма. Однако это не сломило российское общество, а только подстегнуло стремление к единству и солидарности.
https://ria.ru/20221101/milliarder-1828337077.html
https://ria.ru/20221031/arktika-1828064983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
11:29 01.11.2022
 
Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров

Лавров: никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом, несмотря на трудности.
"Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности", - говорится в тексте его обращения, зачитанного в ходе Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
11:01
Российские миллиардеры с начала года потеряли 83,4 миллиарда долларов
Лавров отметил, что в текущих условиях Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
"Не отгораживаемся и от деловых партнеров в Европе и Северной Америке. Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", - подчеркнул министр.
По его словам, некоторые соотечественники за рубежом сталкиваются с проявлениями "пещерной" русофобии и даже расизма. Однако это не сломило российское общество, а только подстегнуло стремление к единству и солидарности.
Арктика - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:23
МИД прокомментировал заявление США о работе Арктического совета без России
 
Сергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала