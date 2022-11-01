https://ria.ru/20221101/lavrov-1828348355.html

Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров

Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2022

Никому не удастся остановить российскую экономику, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:29

2022-11-01T11:29

2022-11-01T11:29

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никому не удастся подорвать экономику и внутриполитическую стабильность России, наша страна уверенно идет своим курсом, несмотря на трудности."Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность. Наша страна продолжает уверенно идти своим курсом, несмотря на трудности", - говорится в тексте его обращения, зачитанного в ходе Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.Лавров отметил, что в текущих условиях Россия активно развивает отношения с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки."Не отгораживаемся и от деловых партнеров в Европе и Северной Америке. Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором", - подчеркнул министр.По его словам, некоторые соотечественники за рубежом сталкиваются с проявлениями "пещерной" русофобии и даже расизма. Однако это не сломило российское общество, а только подстегнуло стремление к единству и солидарности.

https://ria.ru/20221101/milliarder-1828337077.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика