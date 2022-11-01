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СМИ: Латвия хочет изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов
СМИ: Латвия хочет изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов - РИА Новости, 01.11.2022
СМИ: Латвия хочет изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов
Власти Латвии собираются пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:25
2022-11-01T12:25
2022-11-01T15:16
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Латвии собираются пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории республики, сообщает портал Baltnews."На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии", — говорится в сообщении портала в Telegram-канале.Речь идет о соглашении между правительством России и правительством Латвии о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии от 2 июня 1993 года.Как сообщает портал, власти Латвии намерены отменить действие четвертой статьи соглашения, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. В соглашении российские юридические лица рассматриваются как иностранные инвесторы, а их деятельность на территории Латвии осуществляется в соответствии с местным законодательством об иностранных инвестициях.Отмечается, что свои намерения латвийские власти объясняют международными санкциями в отношении России. Также они утверждают, что с момента подписания соглашения "существенно изменились обстоятельства".Через Латвию проходит один из участков нефтепровода "Дружба", который берет свое начало в Самарской области. Он обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
https://ria.ru/20221031/obelisk-1828003547.html
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латвия, россия
12:25 01.11.2022 (обновлено: 15:16 01.11.2022)
СМИ: Латвия хочет изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов
Baltnews: Латвия хочет пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Власти Латвии собираются пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории республики, сообщает
портал Baltnews.
"На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии", — говорится в сообщении портала в Telegram-канале.
Речь идет о соглашении между правительством России и правительством Латвии о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии от 2 июня 1993 года.
Как сообщает портал, власти Латвии намерены отменить действие четвертой статьи соглашения, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. В соглашении российские юридические лица рассматриваются как иностранные инвесторы, а их деятельность на территории Латвии осуществляется в соответствии с местным законодательством об иностранных инвестициях.
Отмечается, что свои намерения латвийские власти объясняют международными санкциями в отношении России. Также они утверждают, что с момента подписания соглашения "существенно изменились обстоятельства".
Через Латвию проходит один из участков нефтепровода "Дружба", который берет свое начало в Самарской области
. Он обеспечивает экспорт нефти из России в Европу
.