https://ria.ru/20221101/latviya-1828366488.html

СМИ: Латвия хочет изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов

СМИ: Латвия хочет изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов - РИА Новости, 01.11.2022

СМИ: Латвия хочет изменить условия эксплуатации российских нефтепроводов

Власти Латвии собираются пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:25

2022-11-01T12:25

2022-11-01T15:16

латвия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781763125_0:66:2121:1259_1920x0_80_0_0_25b00495876cf32400792117fa854969.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Латвии собираются пересмотреть межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории республики, сообщает портал Baltnews."На этой неделе состоится совещание государственных секретарей (рабочий орган кабмина), в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии", — говорится в сообщении портала в Telegram-канале.Речь идет о соглашении между правительством России и правительством Латвии о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии от 2 июня 1993 года.Как сообщает портал, власти Латвии намерены отменить действие четвертой статьи соглашения, согласно которой собственность не может быть подвергнута реквизиции, конфискации или национализации. В соглашении российские юридические лица рассматриваются как иностранные инвесторы, а их деятельность на территории Латвии осуществляется в соответствии с местным законодательством об иностранных инвестициях.Отмечается, что свои намерения латвийские власти объясняют международными санкциями в отношении России. Также они утверждают, что с момента подписания соглашения "существенно изменились обстоятельства".Через Латвию проходит один из участков нефтепровода "Дружба", который берет свое начало в Самарской области. Он обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.

https://ria.ru/20221031/obelisk-1828003547.html

https://ria.ru/20221025/nefteprovod-1826775442.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латвия, россия