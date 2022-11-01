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Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов
Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:35
2022-11-01T18:53
туризм
владимир путин
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее 10 миллионов человек в год, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 марта 2023 года.
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владимир путин, россия, новости - туризм
Туризм, Владимир Путин, Россия, Новости - Туризм
18:35 01.11.2022 (обновлено: 18:53 01.11.2022)
 
Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов

Путин поручил к 1 марта представить предложения по круглогодичным морским курортам

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее 10 миллионов человек в год, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 марта 2023 года.
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