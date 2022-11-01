https://ria.ru/20221101/kurorty-1828486752.html

Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов

Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил к 1 марта представить проекты круглогодичных морских курортов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:35

2022-11-01T18:35

2022-11-01T18:53

туризм

владимир путин

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее 10 миллионов человек в год, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20220906/kayakent-1814867655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, новости - туризм