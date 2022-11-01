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Биография Умара Кремлева - РИА Новости, 01.11.2022
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Биография Умара Кремлева
Биография Умара Кремлева - РИА Новости, 01.11.2022
Биография Умара Кремлева
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Назарович Кремлев родился 1 ноября 1982 года в Серпухове (Московская область). РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T04:12
2022-11-01T04:12
справки
умар кремлев
спорт
iba
россия
серпухов
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Назарович Кремлев родился 1 ноября 1982 года в Серпухове (Московская область). Окончил Московскую государственную академию коммунального хозяйства и строительства. В 2021 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С детства занимался боксом под руководством Алексея Галеева. Тренировался с будущими чемпионами по боксу – Дмитрием и Федором Чудиновыми. В 19 лет оставил бокс. В 2016-2017 годах руководил промоутерской компанией "Патриот". Работал с такими боксерами как Дмитрий и Федор Чудиновы, Рой Джонсон-младший, Михаил Алоян и др.В 2017-2021 годах – член исполкома, генеральный секретарь Федерации бокса России.В ноябре 2018 года вошел в исполком Международной ассоциации бокса (АIBA, с декабря 2021 года аббревиатура изменена на IBA), в ноябре 2019 года возглавил комиссию организации по маркетингу.В феврале 2019 года занял должность первого вице-президента Европейской конфедерации бокса.В декабре 2020 года Умар Кремлев был избран президентом Международной ассоциации бокса. В мае 2022 года был переизбран на посту президента IBA. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (2020).Сербским Орденом Звезды Карагеоргия II степени (2022). Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, умар кремлев, спорт, iba, россия, серпухов
Справки, Умар Кремлев, Спорт, IBA, Россия, Серпухов
04:12 01.11.2022
 

Биография Умара Кремлева

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Назарович Кремлев родился 1 ноября 1982 года в Серпухове (Московская область).
Окончил Московскую государственную академию коммунального хозяйства и строительства. В 2021 году получил степень магистра государственного и муниципального управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
С детства занимался боксом под руководством Алексея Галеева. Тренировался с будущими чемпионами по боксу – Дмитрием и Федором Чудиновыми. В 19 лет оставил бокс.
В 2016-2017 годах руководил промоутерской компанией "Патриот". Работал с такими боксерами как Дмитрий и Федор Чудиновы, Рой Джонсон-младший, Михаил Алоян и др.
В 2017-2021 годах – член исполкома, генеральный секретарь Федерации бокса России.
В ноябре 2018 года вошел в исполком Международной ассоциации бокса (АIBA, с декабря 2021 года аббревиатура изменена на IBA), в ноябре 2019 года возглавил комиссию организации по маркетингу.
В феврале 2019 года занял должность первого вице-президента Европейской конфедерации бокса.
В декабре 2020 года Умар Кремлев был избран президентом Международной ассоциации бокса. В мае 2022 года был переизбран на посту президента IBA.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (2020).
Сербским Орденом Звезды Карагеоргия II степени (2022).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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