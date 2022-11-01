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Резидент ОЭЗ Москвы расширил экспорт препаратов для косметологии - РИА Новости, 01.11.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221101/kosmetologiya-1828282949.html
Резидент ОЭЗ Москвы расширил экспорт препаратов для косметологии
Резидент ОЭЗ Москвы расширил экспорт препаратов для косметологии - РИА Новости, 01.11.2022
Резидент ОЭЗ Москвы расширил экспорт препаратов для косметологии
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы компания "Мезоформула" с начала года расширила географию поставок своей продукции в страны Закавказья и... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:18
2022-11-01T09:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
владислав овчинский
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы компания "Мезоформула" с начала года расширила географию поставок своей продукции в страны Закавказья и Центральной Азии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Резидент столичной ОЭЗ, выпускающий препараты для эстетической медицины, расширил географию экспорта инъекционных препаратов и косметических средств. В 2022 году компания начала поставки в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Сейчас продукция предприятия экспортируется в семь стран", – отметил глава ДИПП Владислав Овчинский.По данным ДИПП, интерес к продукции проявляют потенциальные партнеры из Ирана и Ирака, с которыми уже ведутся переговоры о будущих контрактах."Мы экспортируем препараты гиалуроновой кислоты для косметологических инъекционных процедур – мезотерапии и биоревитализации. Эта продукция помогает улучшить состояние кожи даже при таких серьезных заболеваниях, как акне, розацеа и алопеция. Также в линейке имеются препараты для борьбы с возрастными инволюционными изменениями: мимическими морщинами и гиперпигментацией", – рассказала генеральный директор компании "Мезоформула" Надежда Каплева.Производственный участок компании "Мезоформула" расположен в "Печатниках". До 2024 года компания намерена инвестировать в развитие производства на территории ОЭЗ Москвы порядка 250 миллионов рублей, что позволит создать около 50 рабочих мест.
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москва, экономика, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Экономика, Владислав Овчинский
09:18 01.11.2022 (обновлено: 09:19 01.11.2022)
 
Резидент ОЭЗ Москвы расширил экспорт препаратов для косметологии

Резидент ОЭЗ Москвы компания "Мезоформула" расширила экспорт препаратов для косметологии

© Пресс-служба ДИПППродукция компании "Мезоформула"
Продукция компании Мезоформула
© Пресс-служба ДИПП
Продукция компании "Мезоформула"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы компания "Мезоформула" с начала года расширила географию поставок своей продукции в страны Закавказья и Центральной Азии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Резидент столичной ОЭЗ, выпускающий препараты для эстетической медицины, расширил географию экспорта инъекционных препаратов и косметических средств. В 2022 году компания начала поставки в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Сейчас продукция предприятия экспортируется в семь стран", – отметил глава ДИПП Владислав Овчинский.
© Пресс-служба ДИПП Продукция компании "Мезоформула"
Продукция компании Мезоформула
1 из 2
Продукция компании "Мезоформула"
© Пресс-служба ДИПП
© Пресс-служба ДИПП Продукция компании "Мезоформула"
Продукция компании Мезоформула
2 из 2
Продукция компании "Мезоформула"
© Пресс-служба ДИПП
1 из 2
Продукция компании "Мезоформула"
© Пресс-служба ДИПП
2 из 2
Продукция компании "Мезоформула"
© Пресс-служба ДИПП
По данным ДИПП, интерес к продукции проявляют потенциальные партнеры из Ирана и Ирака, с которыми уже ведутся переговоры о будущих контрактах.
"Мы экспортируем препараты гиалуроновой кислоты для косметологических инъекционных процедур – мезотерапии и биоревитализации. Эта продукция помогает улучшить состояние кожи даже при таких серьезных заболеваниях, как акне, розацеа и алопеция. Также в линейке имеются препараты для борьбы с возрастными инволюционными изменениями: мимическими морщинами и гиперпигментацией", – рассказала генеральный директор компании "Мезоформула" Надежда Каплева.
Производственный участок компании "Мезоформула" расположен в "Печатниках". До 2024 года компания намерена инвестировать в развитие производства на территории ОЭЗ Москвы порядка 250 миллионов рублей, что позволит создать около 50 рабочих мест.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономикаВладислав Овчинский
 
 
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