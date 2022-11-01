https://ria.ru/20221101/konfety-1828417993.html

Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS

Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS - РИА Новости, 01.11.2022

Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS

Американские военные в штате Оклахома раздали детям конфеты на Хеллоуин, выстрелив из РСЗО HIMARS. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:56

2022-11-01T14:56

2022-11-01T16:21

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские военные в штате Оклахома раздали детям конфеты на Хеллоуин, выстрелив из РСЗО HIMARS.Видео выложила в своем Twitter военная база Форт Силл. Так, пусковая установка сделала залп из угощений, а дети в костюмах бросились собирать их с мокрого асфальта."Как еще мы могли раздать детям конфеты на Хеллоуин? Огневая задача!" — говорится в комментарии к видео.Установка HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Не менее 16 таких машин США передали Украине. ВСУ практически ежедневно обстреливают из них города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В результате атак уничтожаются объекты гражданской инфраструктуры, практически разрушен Антоновский мост, гибнут мирные жители и гражданские служащие.

https://ria.ru/20221031/gostinitsa-1828040891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, оклахома, bae systems, lockheed martin