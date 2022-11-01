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Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS - РИА Новости, 01.11.2022
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Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS
Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS - РИА Новости, 01.11.2022
Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS
Американские военные в штате Оклахома раздали детям конфеты на Хеллоуин, выстрелив из РСЗО HIMARS. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:56
2022-11-01T16:21
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские военные в штате Оклахома раздали детям конфеты на Хеллоуин, выстрелив из РСЗО HIMARS.Видео выложила в своем Twitter военная база Форт Силл. Так, пусковая установка сделала залп из угощений, а дети в костюмах бросились собирать их с мокрого асфальта."Как еще мы могли раздать детям конфеты на Хеллоуин? Огневая задача!" — говорится в комментарии к видео.Установка HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Не менее 16 таких машин США передали Украине. ВСУ практически ежедневно обстреливают из них города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В результате атак уничтожаются объекты гражданской инфраструктуры, практически разрушен Антоновский мост, гибнут мирные жители и гражданские служащие.
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в мире, технологии, сша, оклахома, bae systems, lockheed martin
В мире, Технологии, США, Оклахома, BAE Systems, Lockheed Martin
14:56 01.11.2022 (обновлено: 16:21 01.11.2022)
 
Американские военные на Хеллоуин "выстрелили" в детей конфетами из HIMARS

Американские военные на базе Форт Силл на Хеллоуин "обстреляли" детей конфетами из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские военные в штате Оклахома раздали детям конфеты на Хеллоуин, выстрелив из РСЗО HIMARS.
Видео выложила в своем Twitter военная база Форт Силл. Так, пусковая установка сделала залп из угощений, а дети в костюмах бросились собирать их с мокрого асфальта.
"Как еще мы могли раздать детям конфеты на Хеллоуин? Огневая задача!" — говорится в комментарии к видео.
Установка HIMARS может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Не менее 16 таких машин США передали Украине. ВСУ практически ежедневно обстреливают из них города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В результате атак уничтожаются объекты гражданской инфраструктуры, практически разрушен Антоновский мост, гибнут мирные жители и гражданские служащие.
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