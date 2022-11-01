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Тимофеев: дольщикам в октябре перечислили компенсации на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 01.11.2022
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Тимофеев: дольщикам в октябре перечислили компенсации на 1,5 млрд рублей
Тимофеев: дольщикам в октябре перечислили компенсации на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 01.11.2022
Тимофеев: дольщикам в октябре перечислили компенсации на 1,5 млрд рублей
Пострадавшие от недобросовестных застройщиков дольщики в октябре 2022 года получили компенсации на 1,5 миллиарда рублей, сообщил главный управляющий директор... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:37
2022-11-01T13:37
константин тимофеев
общество
жилье
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пострадавшие от недобросовестных застройщиков дольщики в октябре 2022 года получили компенсации на 1,5 миллиарда рублей, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев.Больше всего дольщиков получили выплаты в октябре из Московской, Ленинградской, Новосибирской областей, Краснодарского края и Башкортостана.Тимофеев уточнил, что всего по решениям наблюдательного совета фонда о выплатах были восстановлены права 42,2 тысячи дольщиков, которые получили денежное возмещение на 111,2 миллиарда рублей. По его словам, выплата компенсаций становится основным способом решения проблем обманутых дольщиков, так как среди проблемных объектов остались наиболее сложные.Еще главный управляющий директор фонда отметил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты. Так что все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - уверен Тимофеев.Кроме того, по его словам, несмотря на непростую экономическую ситуацию, нет проблем с финансированием для выплат пострадавшим гражданам.Ранее он сообщал, что фонду и регионам удалось восстановить права 10 тысяч пострадавших дольщиков в третьем квартале 2022 года.Подать заявление на выплату дольщики могут с помощью онлайн-сервиса, авторизовавшись в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из РТУС (реестра требований участников строительства), заверенную Арбитражным управляющим и скан паспорта гражданина РФ. Кроме того, граждане могут направить полный и корректный пакет нотариально заверенных документов почтой в адрес фонда (Москва, Береговой проезд, 5А, корпус 1).
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константин тимофеев, общество, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Константин Тимофеев, Общество, Жилье, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
13:37 01.11.2022
 

Тимофеев: дольщикам в октябре перечислили компенсации на 1,5 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пострадавшие от недобросовестных застройщиков дольщики в октябре 2022 года получили компенсации на 1,5 миллиарда рублей, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев.
"В октябре фонд выплатил дольщикам компенсации на 1,5 миллиарда рублей. Их получили 429 человек. Таким образом, с начала 2022 года путем выплат восстановлены права 15 тысяч граждан. Совокупный объем полученного ими возмещения составил 53,6 миллиарда рублей", - рассказал он.
Больше всего дольщиков получили выплаты в октябре из Московской, Ленинградской, Новосибирской областей, Краснодарского края и Башкортостана.
Тимофеев уточнил, что всего по решениям наблюдательного совета фонда о выплатах были восстановлены права 42,2 тысячи дольщиков, которые получили денежное возмещение на 111,2 миллиарда рублей. По его словам, выплата компенсаций становится основным способом решения проблем обманутых дольщиков, так как среди проблемных объектов остались наиболее сложные.
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Еще главный управляющий директор фонда отметил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Это, конечно, непростая задача, но у нас есть все необходимые для этого инструменты. Так что все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - уверен Тимофеев.
Кроме того, по его словам, несмотря на непростую экономическую ситуацию, нет проблем с финансированием для выплат пострадавшим гражданам.
"У фонда есть необходимые средства, кроме того, нам поступят отчисления застройщиков и из бюджетов регионов. При необходимости будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета", - уточнил Тимофеев, напомнив, что всего на решение проблем обманутых дольщиков в России будет потрачено более 300 миллиардов рублей.
Ранее он сообщал, что фонду и регионам удалось восстановить права 10 тысяч пострадавших дольщиков в третьем квартале 2022 года.
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Подать заявление на выплату дольщики могут с помощью онлайн-сервиса, авторизовавшись в личном кабинете на сайте фонда. Для подтверждения личности используется усиленная квалифицированная электронная подпись, получить которую можно в одном из аккредитованных в России удостоверяющих центров. К заявке также необходимо приложить выписку из РТУС (реестра требований участников строительства), заверенную Арбитражным управляющим и скан паспорта гражданина РФ. Кроме того, граждане могут направить полный и корректный пакет нотариально заверенных документов почтой в адрес фонда (Москва, Береговой проезд, 5А, корпус 1).
 
Константин ТимофеевОбществоЖильеФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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