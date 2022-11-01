https://ria.ru/20221101/kndr-1828302133.html

МИД КНДР обвинил США в провокациях и подготовке сценария ядерной войны

МИД КНДР обвинил США в провокациях и подготовке сценария ядерной войны - РИА Новости, 01.11.2022

МИД КНДР обвинил США в провокациях и подготовке сценария ядерной войны

МИД КНДР на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил последних в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей, намеренном обострении ситуации на... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T05:20

2022-11-01T05:20

2022-11-01T05:24

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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. МИД КНДР на фоне очередных военных учений Южной Кореи и США обвинил последних в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей, намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове и заявил, что Вашингтон "заплатит", если использует силу против Пхеньяна, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По словам неназванного представителя МИД КНДР, нигде в мире не проводятся военные учения, которые имеют настолько "четкий агрессивный характер", с точки зрения их срока, масштаба, содержания и интенсивности, как совместные военные учения США и их союзников.В Пхеньяне считают, что обвинения США в сторону КНДР в обострении ситуации на Корейском полуострове "абсурдны", и Вашингтон не сможет скрыть свою "сущность как зачинщика" роста напряженности. Северная Корея лишь принимает меры самообороны, тогда как США продолжают провоцировать ее своими действиями "под вывеской ежегодных или оборонительных учений"."Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны США против КНДР вступил в завершающую стадию… США, единственная в мире страна, которая ставит основной целью ядерной стратегии "конец власти" суверенного государства, они должны быть готовы к тому, чтобы заплатить равную цену в случае попытки использования силы против КНДР. Мы готовы сделать все необходимые шаги для защиты суверенитета государства, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз. Если США все еще прибегнут к серьезной военной провокации, мы будем рассматривать более серьезные ответные шаги", - говорится в заявлении.МИД КНДР обращает внимание, что совместные военные учения США и Южной Кореи начались с полномасштабных учений командных пунктов в апреле, затем в августе состоялись военные учения Ulchi Freedom Shield, которые впервые за четыре года включают полевые тренировки. И с тех пор союзники не прекращают проводить какие-то учения, то на море, то в воздухе, в том числе с участием атомного авианосца. С 17 по 28 октября прошли ежегодные крупномасштабные учения армии Южной Кореи "Хогук", а с 31 августа по 4 ноября проходят крупнейшие в истории совместные авиационные учения США и Южной Кореи Vigilant Storm.Vigilant Storm продлятся до 4 ноября. В них будут задействованы около 140 самолетов южнокорейских ВВС, в том числе истребители F-35A, F-15K, KF-16, заправочный самолет KC-330, а с американской стороны - около сотни самолетов, в том числе истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2. Кроме того, на учения брошены войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Впервые к учениям в Южной Корее подключатся самолет заправщик австралийских ВВС модели KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни в Японии.Северная Корея с 25 сентября в ответ на учения Южной Кореи и США провела уже девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 28 ракетных пусков, три из них были испытаниями крылатых ракет.МИД РФ отметил, что ситуация вокруг Корейского полуострова деградирует, а пуски КНДР спровоцированы действиями Южной Кореи и США.

https://ria.ru/20221006/kndr-1821860369.html

https://ria.ru/20221025/ispytaniya-1826779851.html

сша

южная корея

корейский полуостров

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сша, южная корея, корейский полуостров, f-16, f-15se, в мире