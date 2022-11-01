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Украинские СМИ сообщили о масштабном сбое в работе "Киевстара" - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kievstar-1828414724.html
Украинские СМИ сообщили о масштабном сбое в работе "Киевстара"
Украинские СМИ сообщили о масштабном сбое в работе "Киевстара" - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские СМИ сообщили о масштабном сбое в работе "Киевстара"
На Украине абоненты мобильного оператора "Киевстар" не могут вторые сутки воспользоваться услугой пополнения счета через банкинг из-за масштабного сбоя в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:44
2022-11-01T14:44
специальная военная операция на украине
технологии
украина
киевстар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На Украине абоненты мобильного оператора "Киевстар" не могут вторые сутки воспользоваться услугой пополнения счета через банкинг из-за масштабного сбоя в работе, сообщает во вторник издание "Обозреватель"."На Украине 1 ноября произошел сбой с пополнением счетов мобильного оператора "Киевстар". Клиенты компании жалуются, что не могут внести средства через "Приват24", Monobank, Sens App и другие банкинги", - сообщает издание на своем сайте.В пресс-службе "ПриватБанка" по запросу издания сообщили, что компания "Киевстар" обратилась в банк с просьбой "временно отключили возможность пополнения" в связи с "неполадками" со стороны оператора. На данный момент приложение Monobank, как передает издание, также подтверждает, что при попытке пополнить счет сотового оператора, абонентам приходит уведомление с просьбой "попытаться пополнить счет позже". Мобильное приложение "Альфа-Банка" Украины - Sens App- также не позволяет внести средства на счет."В случае длительного отключения электроэнергии резервные источники питания базовых станций для обеспечения мобильной связи могут поддерживать работу в течение 4-5 часов. При этом скорость интернета может снизиться – из-за резкого увеличения нагрузки из-за перехода пользователей с домашнего интернета на мобильный", - сообщает издание.
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технологии, украина, киевстар, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Киевстар, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:44 01.11.2022
 
Украинские СМИ сообщили о масштабном сбое в работе "Киевстара"

"Обозреватель": пользователи "Киевстара" два дня не могут пополнить счета через банкинг

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На Украине абоненты мобильного оператора "Киевстар" не могут вторые сутки воспользоваться услугой пополнения счета через банкинг из-за масштабного сбоя в работе, сообщает во вторник издание "Обозреватель".
"На Украине 1 ноября произошел сбой с пополнением счетов мобильного оператора "Киевстар". Клиенты компании жалуются, что не могут внести средства через "Приват24", Monobank, Sens App и другие банкинги", - сообщает издание на своем сайте.
В пресс-службе "ПриватБанка" по запросу издания сообщили, что компания "Киевстар" обратилась в банк с просьбой "временно отключили возможность пополнения" в связи с "неполадками" со стороны оператора. На данный момент приложение Monobank, как передает издание, также подтверждает, что при попытке пополнить счет сотового оператора, абонентам приходит уведомление с просьбой "попытаться пополнить счет позже". Мобильное приложение "Альфа-Банка" Украины - Sens App- также не позволяет внести средства на счет.
"В случае длительного отключения электроэнергии резервные источники питания базовых станций для обеспечения мобильной связи могут поддерживать работу в течение 4-5 часов. При этом скорость интернета может снизиться – из-за резкого увеличения нагрузки из-за перехода пользователей с домашнего интернета на мобильный", - сообщает издание.
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