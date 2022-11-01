Украинские СМИ сообщили о масштабном сбое в работе "Киевстара"
"Обозреватель": пользователи "Киевстара" два дня не могут пополнить счета через банкинг
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На Украине абоненты мобильного оператора "Киевстар" не могут вторые сутки воспользоваться услугой пополнения счета через банкинг из-за масштабного сбоя в работе, сообщает во вторник издание "Обозреватель".
"На Украине 1 ноября произошел сбой с пополнением счетов мобильного оператора "Киевстар". Клиенты компании жалуются, что не могут внести средства через "Приват24", Monobank, Sens App и другие банкинги", - сообщает издание на своем сайте.
В пресс-службе "ПриватБанка" по запросу издания сообщили, что компания "Киевстар" обратилась в банк с просьбой "временно отключили возможность пополнения" в связи с "неполадками" со стороны оператора. На данный момент приложение Monobank, как передает издание, также подтверждает, что при попытке пополнить счет сотового оператора, абонентам приходит уведомление с просьбой "попытаться пополнить счет позже". Мобильное приложение "Альфа-Банка" Украины - Sens App- также не позволяет внести средства на счет.
"В случае длительного отключения электроэнергии резервные источники питания базовых станций для обеспечения мобильной связи могут поддерживать работу в течение 4-5 часов. При этом скорость интернета может снизиться – из-за резкого увеличения нагрузки из-за перехода пользователей с домашнего интернета на мобильный", - сообщает издание.
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