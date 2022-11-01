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В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kiev-1828538215.html
В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла
В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла - РИА Новости, 01.11.2022
В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла
Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:58
2022-11-01T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
владимир зеленский
киев
украина
харьков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла, заявил мэр города Виталий Кличко."Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Ранее во вторник на сайте Владимира Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221101/ukraina-1828520653.html
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в мире, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Харьков
23:58 01.11.2022
 
В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла

Около тысячи пунктов обогрева развернут в Киеве в случае полного отсутствия света и тепла

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник на сайте Владимира Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаХарьков
 
 
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