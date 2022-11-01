https://ria.ru/20221101/kiev-1828538215.html

В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла

В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла - РИА Новости, 01.11.2022

В Киеве развернут пункты обогрева на случай полного отсутствия тепла

Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:58

2022-11-01T23:58

2022-11-01T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

виталий кличко

владимир зеленский

киев

украина

харьков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Власти Киева готовы развернуть около 1 тысячи пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии, воды и тепла, заявил мэр города Виталий Кличко."Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Ранее во вторник на сайте Владимира Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828520653.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виталий кличко, владимир зеленский, киев, украина, харьков