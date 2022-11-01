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В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 01.11.2022
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В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества
В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 01.11.2022
В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества
Экстренные отключения электроэнергии вводятся в четырех районах Киева до конца вторника, сообщили в столичном отделении энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:52
2022-11-01T18:52
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии вводятся в четырех районах Киева до конца вторника, сообщили в столичном отделении энергохолдинга ДТЭК."Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта... Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня", - говорится в сообщении на странице ДТЭК "Киевские электросети".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, жкх, киев, дтэк, украина
В мире, ЖКХ, Киев, ДТЭК, Украина
18:52 01.11.2022
 
В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества

Экстренные отключения электричества ввели в четырех районах Киева до конца дня

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии вводятся в четырех районах Киева до конца вторника, сообщили в столичном отделении энергохолдинга ДТЭК.
"Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта... Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня", - говорится в сообщении на странице ДТЭК "Киевские электросети".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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