https://ria.ru/20221101/kiev-1828491521.html

В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества

В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества - РИА Новости, 01.11.2022

В четырех районах Киева ввели экстренные отключения электричества

Экстренные отключения электроэнергии вводятся в четырех районах Киева до конца вторника, сообщили в столичном отделении энергохолдинга ДТЭК. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:52

2022-11-01T18:52

2022-11-01T18:52

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии вводятся в четырех районах Киева до конца вторника, сообщили в столичном отделении энергохолдинга ДТЭК."Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта... Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня", - говорится в сообщении на странице ДТЭК "Киевские электросети".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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в мире, жкх, киев, дтэк, украина