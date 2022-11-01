https://ria.ru/20221101/kiev-1828473956.html

В Киеве для экономии электроэнергии снимут с маршрутов троллейбусы

В Киеве для экономии электроэнергии снимут с маршрутов троллейбусы - РИА Новости, 01.11.2022

В Киеве для экономии электроэнергии снимут с маршрутов троллейбусы

Автобусы заменят троллейбусы на всех маршрутах Киева для экономии электроэнергии, заявил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T17:53

2022-11-01T17:53

2022-11-01T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

виталий кличко

киев

украина

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Автобусы заменят троллейбусы на всех маршрутах Киева для экономии электроэнергии, заявил мэр города Виталий Кличко."С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кличко.В понедельник в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли новые удары крылатыми ракетами по системам военного управления и энергетики Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате новой волны ударов повреждены 18 объектов в десяти регионах страны, большинство из них - объекты энергетики, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. В "Укрэнерго" заявили о повреждении оборудования магистральных сетей энергосистемы, из-за этого в стране с понедельника начинают применяться графики аварийных отключений электричества.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина, ситуация в днр и лнр