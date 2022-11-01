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Кличко призвал киевлян экономить электроэнергию
Кличко призвал киевлян экономить электроэнергию - РИА Новости, 01.11.2022
Кличко призвал киевлян экономить электроэнергию
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы экономить электроэнергию, обосновав это значительным дефицитом в энергосистеме. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:22
2022-11-01T15:22
2022-11-01T15:22
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киев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы экономить электроэнергию, обосновав это значительным дефицитом в энергосистеме."Прошу киевлян экономить электроэнергию, особенно в пиковое утреннее и вечернее время. Это очень важно. Потому что дефицит в энергосистеме Украины – значительный", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кличко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кличко призвал киевлян экономить электроэнергию
Кличко призвал киевлян экономить электроэнергию из-за ее значительного дефицита