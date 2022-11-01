https://ria.ru/20221101/kiev-1828372348.html
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 01.11.2022
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света
Около 20 тысяч абонентов в Киевской области остаются без света после повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:42
2022-11-01T12:42
2022-11-01T12:46
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов в Киевской области остаются без света после повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба."На Киевщине около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное. В 6.15 (7.15 мск) по региону начались плановые стабилизационные отключения", - написал Кулеба в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, киевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Путин, Киевская область, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
12:42 01.11.2022 (обновлено: 12:46 01.11.2022)
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения после ударов