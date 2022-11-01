https://ria.ru/20221101/kiev-1828372348.html

В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света

В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 01.11.2022

В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света

Около 20 тысяч абонентов в Киевской области остаются без света после повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:42

2022-11-01T12:42

2022-11-01T12:46

в мире

владимир путин

киевская область

киев

харьков

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов в Киевской области остаются без света после повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба."На Киевщине около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное. В 6.15 (7.15 мск) по региону начались плановые стабилизационные отключения", - написал Кулеба в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828329118.html

киевская область

киев

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, киевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф