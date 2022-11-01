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В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 01.11.2022
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В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 01.11.2022
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света
Около 20 тысяч абонентов в Киевской области остаются без света после повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:42
2022-11-01T12:46
в мире
владимир путин
киевская область
киев
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов в Киевской области остаются без света после повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба."На Киевщине около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное. В 6.15 (7.15 мск) по региону начались плановые стабилизационные отключения", - написал Кулеба в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221031/kiev-1828007073.html
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киевская область
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в мире, владимир путин, киевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Путин, Киевская область, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
12:42 01.11.2022 (обновлено: 12:46 01.11.2022)
 
В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без света

В Киевской области около 20 тысяч абонентов остались без электроснабжения после ударов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов в Киевской области остаются без света после повреждений энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
"На Киевщине около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное. В 6.15 (7.15 мск) по региону начались плановые стабилизационные отключения", - написал Кулеба в Telegram-канале.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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