https://ria.ru/20221101/kiev-1828315850.html

В Киеве сообщили о восстановлении водо- и электроснабжения

В Киеве сообщили о восстановлении водо- и электроснабжения - РИА Новости, 01.11.2022

В Киеве сообщили о восстановлении водо- и электроснабжения

Водо- и электроснабжение в Киеве восстановлены, но отключения света продолжаются из-за дефицита в энергосистеме, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:23

2022-11-01T09:23

2022-11-01T09:23

в мире

виталий кличко

киев

украина

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водо- и электроснабжение в Киеве восстановлены, но отключения света продолжаются из-за дефицита в энергосистеме, сообщил мэр города Виталий Кличко.В понедельник вечером Кличко сообщил, что после повреждения энергетического объекта вблизи города 40% киевлян остаются без воды, 270 тысяч квартир – без света."Водоснабжение в дома киевлян полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но выключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора - значительный", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виталий кличко, киев, украина