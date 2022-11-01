В Киеве сообщили о восстановлении водо- и электроснабжения
Мэр Киева Кличко сообщил о восстановлении водо- и электроснабжения в городе
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водо- и электроснабжение в Киеве восстановлены, но отключения света продолжаются из-за дефицита в энергосистеме, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В понедельник вечером Кличко сообщил, что после повреждения энергетического объекта вблизи города 40% киевлян остаются без воды, 270 тысяч квартир – без света.
"Водоснабжение в дома киевлян полностью восстановили. Спасибо специалистам "Киевводоканала" и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы. Энергоснабжение в Киеве также восстановили. Но выключение применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора - значительный", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.