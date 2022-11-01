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В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода" - РИА Новости, 01.11.2022
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В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"
В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода" - РИА Новости, 01.11.2022
В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"
Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:44
2022-11-01T16:44
финляндия
жкх
экономика
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за энергокризиса".Как сообщило 29 октября агентство Блумберг, если в Финляндии произойдет масштабный национальный сбой в электроэнергетике, люди могут погибнуть от холода."Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", - сказал Руусунен.Руководитель компании подчеркнул, что допускает короткие отключения электроэнергии в Финляндии."Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы", - отметил он.Состояние электрогенерирующих мощностей в Финляндии стало актуально на фоне отказа от импорта электричества из России ввиду спецоперации на Украине.Начиная с июля Fingrid призвал всех потребителей страны к экономии энергии, а с 10 октября началась национальная кампания энергосбережения "Убавь градус".
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
https://ria.ru/20220901/krizis-1813603667.html
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финляндия, жкх, экономика, в мире
Финляндия, ЖКХ, Экономика, В мире
16:44 01.11.2022
 
В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"

В Финляндии опровергли информацию о готовности к "смертям от холода" из-за энергокризиса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЦентр Хельсинки.
Центр Хельсинки. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за энергокризиса".
Как сообщило 29 октября агентство Блумберг, если в Финляндии произойдет масштабный национальный сбой в электроэнергетике, люди могут погибнуть от холода.
"Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", - сказал Руусунен.
Руководитель компании подчеркнул, что допускает короткие отключения электроэнергии в Финляндии.
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"Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы", - отметил он.
Состояние электрогенерирующих мощностей в Финляндии стало актуально на фоне отказа от импорта электричества из России ввиду спецоперации на Украине.
Начиная с июля Fingrid призвал всех потребителей страны к экономии энергии, а с 10 октября началась национальная кампания энергосбережения "Убавь градус".
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