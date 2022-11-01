https://ria.ru/20221101/kholod-1828450363.html

В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"

В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода" - РИА Новости, 01.11.2022

В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"

Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:44

2022-11-01T16:44

2022-11-01T16:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за энергокризиса".Как сообщило 29 октября агентство Блумберг, если в Финляндии произойдет масштабный национальный сбой в электроэнергетике, люди могут погибнуть от холода."Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", - сказал Руусунен.Руководитель компании подчеркнул, что допускает короткие отключения электроэнергии в Финляндии."Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы", - отметил он.Состояние электрогенерирующих мощностей в Финляндии стало актуально на фоне отказа от импорта электричества из России ввиду спецоперации на Украине.Начиная с июля Fingrid призвал всех потребителей страны к экономии энергии, а с 10 октября началась национальная кампания энергосбережения "Убавь градус".

https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html

https://ria.ru/20220901/krizis-1813603667.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, жкх, экономика, в мире