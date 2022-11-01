https://ria.ru/20221101/kholod-1828450363.html
В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"
В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода" - РИА Новости, 01.11.2022
В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"
Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:44
2022-11-01T16:44
2022-11-01T16:44
финляндия
жкх
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19545/68/195456885_0:190:2881:1811_1920x0_80_0_0_9a2837cd7419cb477f3f8409b366ea93.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за энергокризиса".Как сообщило 29 октября агентство Блумберг, если в Финляндии произойдет масштабный национальный сбой в электроэнергетике, люди могут погибнуть от холода."Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", - сказал Руусунен.Руководитель компании подчеркнул, что допускает короткие отключения электроэнергии в Финляндии."Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы", - отметил он.Состояние электрогенерирующих мощностей в Финляндии стало актуально на фоне отказа от импорта электричества из России ввиду спецоперации на Украине.Начиная с июля Fingrid призвал всех потребителей страны к экономии энергии, а с 10 октября началась национальная кампания энергосбережения "Убавь градус".
https://ria.ru/20220910/evropa-1815734311.html
https://ria.ru/20220901/krizis-1813603667.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19545/68/195456885_107:0:2774:2000_1920x0_80_0_0_1819c9da5dc4803b06dfe814d840eaf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, жкх, экономика, в мире
Финляндия, ЖКХ, Экономика, В мире
В Финляндии ответили на сообщения СМИ о готовности к "смертям от холода"
В Финляндии опровергли информацию о готовности к "смертям от холода" из-за энергокризиса
ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в комментарии РИА Новости опроверг готовность страны к "смертям от холода из-за энергокризиса".
Как сообщило 29 октября агентство Блумберг, если в Финляндии
произойдет масштабный национальный сбой в электроэнергетике, люди могут погибнуть от холода.
"Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", - сказал Руусунен.
Руководитель компании подчеркнул, что допускает короткие отключения электроэнергии в Финляндии.
"Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы", - отметил он.
Состояние электрогенерирующих мощностей в Финляндии стало актуально на фоне отказа от импорта электричества из России
ввиду спецоперации на Украине
.
Начиная с июля Fingrid призвал всех потребителей страны к экономии энергии, а с 10 октября началась национальная кампания энергосбережения "Убавь градус".