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Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kherson-1828424266.html
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом - РИА Новости, 01.11.2022
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом
Жители Херсона и близлежащих территорий, принявшие решение остаться на правом берегу Днепра, должны сообщить об этом, сообщили в администрации Херсонской... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:19
2022-11-01T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители Херсона и близлежащих территорий, принявшие решение остаться на правом берегу Днепра, должны сообщить об этом, сообщили в администрации Херсонской области."Жители Херсона, которые остались в городе, не будут брошены областной администрацией, но о своем решении (местонахождении) они должны сообщить. Номер телефона: +7 (990) 001–32–72, по которому нужно звонить, чтобы зафиксировать свое пребывание в Херсоне и уточнить важную информацию о пенсиях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации.Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
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херсонская область
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безопасность, херсон, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:19 01.11.2022
 
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом

Херсонские власти заявили, что остающимся на правобережье жителям нужно сообщить об этом

© РИА Новости / Мария МарикянЖители Херсона эвакуируются на катере по Днепру
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители Херсона и близлежащих территорий, принявшие решение остаться на правом берегу Днепра, должны сообщить об этом, сообщили в администрации Херсонской области.
"Жители Херсона, которые остались в городе, не будут брошены областной администрацией, но о своем решении (местонахождении) они должны сообщить. Номер телефона: +7 (990) 001–32–72, по которому нужно звонить, чтобы зафиксировать свое пребывание в Херсоне и уточнить важную информацию о пенсиях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации.
Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонХерсонская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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