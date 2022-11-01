https://ria.ru/20221101/kherson-1828424266.html
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом - РИА Новости, 01.11.2022
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом
Жители Херсона и близлежащих территорий, принявшие решение остаться на правом берегу Днепра, должны сообщить об этом, сообщили в администрации Херсонской... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:19
2022-11-01T15:19
2022-11-01T15:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Жители Херсона и близлежащих территорий, принявшие решение остаться на правом берегу Днепра, должны сообщить об этом, сообщили в администрации Херсонской области."Жители Херсона, которые остались в городе, не будут брошены областной администрацией, но о своем решении (местонахождении) они должны сообщить. Номер телефона: +7 (990) 001–32–72, по которому нужно звонить, чтобы зафиксировать свое пребывание в Херсоне и уточнить важную информацию о пенсиях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной администрации.Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом
Херсонские власти заявили, что остающимся на правобережье жителям нужно сообщить об этом