https://ria.ru/20221101/kherson-1828349047.html

Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе

Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе - РИА Новости, 01.11.2022

Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе

Краснодарский край принял свыше 10 тысяч жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:30

2022-11-01T11:30

2022-11-01T11:30

владимир сальдо

херсонская область

краснодарский край

анапа

общество

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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Краснодарский край принял свыше 10 тысяч жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края."Краснодарский край принял более 10 тысяч жителей Херсонской области. Основную часть – более 8,8 тысячи – разместили в отелях Анапы, еще порядка 790 человек – в здравницах Темрюкского района, свыше 450 человек – в Туапсе", - говорится в сообщении.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. В понедельник Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления.Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края 11 октября. Большинство пассажиров составили дети, в том числе из детских домов. В минувшую пятницу сообщалось о прибытии свыше 9,3 тысячи жителей Херсонской области на Кубань.В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие.Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, работают по вопросам детских пособий и материнского капитала.На сегодняшний день различные консультационные услуги получили более 5 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20221101/otselenie-1828315273.html

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херсонская область

краснодарский край

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир сальдо, херсонская область , краснодарский край, анапа, общество