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Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе - РИА Новости, 01.11.2022
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Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе
Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе - РИА Новости, 01.11.2022
Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе
Краснодарский край принял свыше 10 тысяч жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:30
2022-11-01T11:30
владимир сальдо
херсонская область
краснодарский край
анапа
общество
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Краснодарский край принял свыше 10 тысяч жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края."Краснодарский край принял более 10 тысяч жителей Херсонской области. Основную часть – более 8,8 тысячи – разместили в отелях Анапы, еще порядка 790 человек – в здравницах Темрюкского района, свыше 450 человек – в Туапсе", - говорится в сообщении.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. В понедельник Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления.Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края 11 октября. Большинство пассажиров составили дети, в том числе из детских домов. В минувшую пятницу сообщалось о прибытии свыше 9,3 тысячи жителей Херсонской области на Кубань.В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие.Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, работают по вопросам детских пособий и материнского капитала.На сегодняшний день различные консультационные услуги получили более 5 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20221101/otselenie-1828315273.html
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владимир сальдо, херсонская область , краснодарский край, анапа, общество
Владимир Сальдо, Херсонская область , Краснодарский край, Анапа, Общество
11:30 01.11.2022
 
Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе

Более десяти тысяч жителей Херсонской области прибыли на Кубань

© РИА Новости / Мария МарикянЛюди направляются к автобусам
Люди направляются к автобусам - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Люди направляются к автобусам. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Краснодарский край принял свыше 10 тысяч жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Краснодарский край принял более 10 тысяч жителей Херсонской области. Основную часть – более 8,8 тысячи – разместили в отелях Анапы, еще порядка 790 человек – в здравницах Темрюкского района, свыше 450 человек – в Туапсе", - говорится в сообщении.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
09:20Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области планируют отселить до 70 тысяч жителей
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. В понедельник Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления.
Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края 11 октября. Большинство пассажиров составили дети, в том числе из детских домов. В минувшую пятницу сообщалось о прибытии свыше 9,3 тысячи жителей Херсонской области на Кубань.
В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие.
Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, работают по вопросам детских пособий и материнского капитала.
На сегодняшний день различные консультационные услуги получили более 5 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей, добавляют в пресс-службе.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
10:03Специальная военная операция на Украине
На левом берегу Днепра в Херсонской области выстроят укрепрайоны
 
Владимир СальдоХерсонская областьКраснодарский крайАнапаОбщество
 
 
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