Жителей Херсонской области разместили в Анапе и Туапсе
Более десяти тысяч жителей Херсонской области прибыли на Кубань
Люди направляются к автобусам. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Краснодарский край принял свыше 10 тысяч жителей Херсонской области после объявления о вывозе людей из региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Краснодарский край принял более 10 тысяч жителей Херсонской области. Основную часть – более 8,8 тысячи – разместили в отелях Анапы, еще порядка 790 человек – в здравницах Темрюкского района, свыше 450 человек – в Туапсе", - говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. В понедельник Сальдо сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и угрозой затопления.
Первый поезд с жителями Херсонской области прибыл в Анапский район Краснодарского края 11 октября. Большинство пассажиров составили дети, в том числе из детских домов. В минувшую пятницу сообщалось о прибытии свыше 9,3 тысячи жителей Херсонской области на Кубань.
В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие.
Сотрудники Пенсионного фонда выдают СНИЛС, работают по вопросам детских пособий и материнского капитала.
На сегодняшний день различные консультационные услуги получили более 5 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей, добавляют в пресс-службе.