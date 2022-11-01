https://ria.ru/20221101/kherson-1828335057.html

Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону

Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону - РИА Новости, 01.11.2022

Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону

В Херсонской области много желающих вступить в ряды территориальной обороны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:54

2022-11-01T10:54

2022-11-01T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Херсонской области много желающих вступить в ряды территориальной обороны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Идет прием заявлений, обращений от тех, кто хочет вступить в ряды территориальной обороны. Это целая система. Будем создавать, одевать, вооружать и готовить тех, кто хочет, а таких много, защищать свою родную российскую херсонскую землю", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". По его оценке, в ряды территориальной обороны войдет около 1,5 тысячи человек.После введения с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этих регионах начали создавать штабы территориальной обороны. Как отмечал в интервью РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, они станут крепким тылом российской армии, будут патрулировать населенные пункты и ловить украинских диверсантов.

https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html

херсонская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, владимир сальдо, херсонская область , украина, россия, ситуация в днр и лнр