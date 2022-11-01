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Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kherson-1828335057.html
Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону
Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону - РИА Новости, 01.11.2022
Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону
В Херсонской области много желающих вступить в ряды территориальной обороны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:54
2022-11-01T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Херсонской области много желающих вступить в ряды территориальной обороны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Идет прием заявлений, обращений от тех, кто хочет вступить в ряды территориальной обороны. Это целая система. Будем создавать, одевать, вооружать и готовить тех, кто хочет, а таких много, защищать свою родную российскую херсонскую землю", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". По его оценке, в ряды территориальной обороны войдет около 1,5 тысячи человек.После введения с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этих регионах начали создавать штабы территориальной обороны. Как отмечал в интервью РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, они станут крепким тылом российской армии, будут патрулировать населенные пункты и ловить украинских диверсантов.
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херсонская область
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в мире, владимир сальдо, херсонская область , украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:54 01.11.2022
 
Херсонские власти заявили о большом числе желающих вступить в тероборону

Сальдо считает, что в ряды теробороны Херсонской области войдут около 1500 человек

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. В Херсонской области много желающих вступить в ряды территориальной обороны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Идет прием заявлений, обращений от тех, кто хочет вступить в ряды территориальной обороны. Это целая система. Будем создавать, одевать, вооружать и готовить тех, кто хочет, а таких много, защищать свою родную российскую херсонскую землю", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". По его оценке, в ряды территориальной обороны войдет около 1,5 тысячи человек.
После введения с 20 октября военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в этих регионах начали создавать штабы территориальной обороны. Как отмечал в интервью РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, они станут крепким тылом российской армии, будут патрулировать населенные пункты и ловить украинских диверсантов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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