https://ria.ru/20221101/kherson-1828330706.html

Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления

Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления - РИА Новости, 01.11.2022

Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления

Наступление украинских войск на Херсонскую область может стать для них началом конца, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:36

2022-11-01T10:36

2022-11-01T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

кирилл стремоусов

украина

киев

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Наступление украинских войск на Херсонскую область может стать для них началом конца, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Вооруженные силы Российской Федерации, если надо будет, дадут серьезнейший отпор, с одной стороны. С другой, это может быть началом конца украинских вооруженных сил", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".В минувшее воскресенье замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.

https://ria.ru/20221101/ataka-1828324941.html

украина

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир сальдо, кирилл стремоусов, украина, киев, херсонская область