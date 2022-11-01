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Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления
Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления - РИА Новости, 01.11.2022
Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления
Наступление украинских войск на Херсонскую область может стать для них началом конца, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:36
2022-11-01T10:36
2022-11-01T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
кирилл стремоусов
украина
киев
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Наступление украинских войск на Херсонскую область может стать для них началом конца, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Вооруженные силы Российской Федерации, если надо будет, дадут серьезнейший отпор, с одной стороны. С другой, это может быть началом конца украинских вооруженных сил", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".В минувшее воскресенье замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Украина, Киев, Херсонская область
Власти Херсонской области предупредили Киев о последствиях наступления
Врио губернатора Херсонской области Сальдо предупредил Киев о последствиях наступления