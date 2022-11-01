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На левом берегу Днепра в Херсонской области выстроят укрепрайоны - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kherson-1828322815.html
На левом берегу Днепра в Херсонской области выстроят укрепрайоны
На левом берегу Днепра в Херсонской области выстроят укрепрайоны - РИА Новости, 01.11.2022
На левом берегу Днепра в Херсонской области выстроят укрепрайоны
Утвержден план создания укрепленных районов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:03
2022-11-01T10:22
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
кирилл стремоусов
херсонская область
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Утвержден план создания укрепленных районов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник врио губернатора региона Владимир Сальдо.Все последнее время украинские войска небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ в Херсонской области. Все атаки отбиты. В минувшее воскресенье замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни."План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утвержден… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". По его словам, Вооруженные силы РФ готовы дать серьезный отпор в случае попытки наступления украинской армии. При этом линия болевого соприкосновения в области за последние три недели не изменилась, несмотря на постоянные атаки украинских войск."Небольшие тактические группы пытаются вклиниться в нашу оборону и продвинуться к нашим населенным пунктам – к Каховке они сильно работают и к Херсону тоже пытаются. Но … у них только потери, фронт стоит на месте", – сказал Сальдо.Сейчас жителей Херсонской области сейчас вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек, отмечал Сальдо.
https://ria.ru/20221019/kherson-1825008599.html
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владимир сальдо, кирилл стремоусов, херсонская область , безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:03 01.11.2022 (обновлено: 10:22 01.11.2022)
 
На левом берегу Днепра в Херсонской области выстроят укрепрайоны

Сальдо сообщил об утверждении плана строительства укрепрайонов на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Утвержден план создания укрепленных районов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Все последнее время украинские войска небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ в Херсонской области. Все атаки отбиты. В минувшее воскресенье замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
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"План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утвержден… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". По его словам, Вооруженные силы РФ готовы дать серьезный отпор в случае попытки наступления украинской армии. При этом линия болевого соприкосновения в области за последние три недели не изменилась, несмотря на постоянные атаки украинских войск.
"Небольшие тактические группы пытаются вклиниться в нашу оборону и продвинуться к нашим населенным пунктам – к Каховке они сильно работают и к Херсону тоже пытаются. Но … у них только потери, фронт стоит на месте", – сказал Сальдо.
Сейчас жителей Херсонской области сейчас вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек, отмечал Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоКирилл СтремоусовХерсонская областьБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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