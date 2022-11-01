10:03 01.11.2022 (обновлено: 10:22 01.11.2022)
На левом берегу Днепра в Херсонской области выстроят укрепрайоны
Сальдо сообщил об утверждении плана строительства укрепрайонов на левом берегу Днепра
Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Утвержден план создания укрепленных районов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил во вторник врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Все последнее время украинские войска небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ в Херсонской области. Все атаки отбиты. В минувшее воскресенье замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
"План работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу утвержден… Значительное количество наших военных прибывает в Херсонскую область. Эта работа идет планомерно по всему левому берегу, но правый берег тоже укреплен сильно", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". По его словам, Вооруженные силы РФ готовы дать серьезный отпор в случае попытки наступления украинской армии. При этом линия болевого соприкосновения в области за последние три недели не изменилась, несмотря на постоянные атаки украинских войск.
"Небольшие тактические группы пытаются вклиниться в нашу оборону и продвинуться к нашим населенным пунктам – к Каховке они сильно работают и к Херсону тоже пытаются. Но … у них только потери, фронт стоит на месте", – сказал Сальдо.
Сейчас жителей Херсонской области сейчас вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек, отмечал Сальдо.