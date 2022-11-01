https://ria.ru/20221101/kherson-1828318714.html

В Херсоне подожгли восемь автомобилей

В Херсоне подожгли восемь автомобилей - РИА Новости, 01.11.2022

В Херсоне подожгли восемь автомобилей

В Херсоне неизвестные подожгли 8 автомобилей на парковке полиции в ночь на вторник, благодаря своевременным действиям МЧС никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:40

2022-11-01T09:40

2022-11-01T09:40

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХЕРСОН, 1 ноя - РИА Новости. В Херсоне неизвестные подожгли 8 автомобилей на парковке полиции в ночь на вторник, благодаря своевременным действиям МЧС никто не пострадал, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Ночью в районе 02.00 на парковке полиции по адресу город Херсон проспект Адмирала Синявина, злоумышленники подожги 8 автомобилей, принадлежащих мирным гражданам, благодаря оперативности сотрудников МЧС возгорание автомобилей своевременно локализовали, не дав пламени перекинуться на близлежащие дома, пострадавших нет. Ведутся поиски злоумышленников", - сказал он.

https://ria.ru/20221101/pozhar-1828307862.html

херсон

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия