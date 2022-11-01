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В Херсоне подожгли восемь автомобилей - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/kherson-1828318714.html
В Херсоне подожгли восемь автомобилей
В Херсоне подожгли восемь автомобилей - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсоне подожгли восемь автомобилей
В Херсоне неизвестные подожгли 8 автомобилей на парковке полиции в ночь на вторник, благодаря своевременным действиям МЧС никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:40
2022-11-01T09:40
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХЕРСОН, 1 ноя - РИА Новости. В Херсоне неизвестные подожгли 8 автомобилей на парковке полиции в ночь на вторник, благодаря своевременным действиям МЧС никто не пострадал, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Ночью в районе 02.00 на парковке полиции по адресу город Херсон проспект Адмирала Синявина, злоумышленники подожги 8 автомобилей, принадлежащих мирным гражданам, благодаря оперативности сотрудников МЧС возгорание автомобилей своевременно локализовали, не дав пламени перекинуться на близлежащие дома, пострадавших нет. Ведутся поиски злоумышленников", - сказал он.
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херсон
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херсон, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
09:40 01.11.2022
 
В Херсоне подожгли восемь автомобилей

В Херсоне подожгли восемь автомобилей на парковке полиции

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Проверка пожарного гидранта . Архивное фото
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ХЕРСОН, 1 ноя - РИА Новости. В Херсоне неизвестные подожгли 8 автомобилей на парковке полиции в ночь на вторник, благодаря своевременным действиям МЧС никто не пострадал, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Ночью в районе 02.00 на парковке полиции по адресу город Херсон проспект Адмирала Синявина, злоумышленники подожги 8 автомобилей, принадлежащих мирным гражданам, благодаря оперативности сотрудников МЧС возгорание автомобилей своевременно локализовали, не дав пламени перекинуться на близлежащие дома, пострадавших нет. Ведутся поиски злоумышленников", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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