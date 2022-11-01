https://ria.ru/20221101/khaker-1828422378.html

Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты

Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты - РИА Новости, 01.11.2022

Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты

"Абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы куда следует, сообщил РИА Новости украинский хакер под псевдонимом Джокер,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:16

2022-11-01T15:16

2022-11-01T22:18

безопасность

донецкая народная республика

украина

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы куда следует, сообщил РИА Новости украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР с Украины."Абсолютно все. Все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам РФ. Большой дамп (объем скачанных данных) уже передан куда следует, а я показал лишь малую часть", — сказал хакер.Джокер смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA — ранее об этом он написал в своем Telegram-канале. В DELTA вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.

https://ria.ru/20221101/vzlom-1828420857.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, украина, россия