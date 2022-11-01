https://ria.ru/20221101/khaker-1828422378.html
Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты
Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты - РИА Новости, 01.11.2022
Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты
"Абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы куда следует, сообщил РИА Новости украинский хакер под псевдонимом Джокер,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:16
2022-11-01T15:16
2022-11-01T22:18
безопасность
донецкая народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Абсолютно все" планы украинского военного командования раскрыты и переданы куда следует, сообщил РИА Новости украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР с Украины."Абсолютно все. Все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам РФ. Большой дамп (объем скачанных данных) уже передан куда следует, а я показал лишь малую часть", — сказал хакер.Джокер смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA — ранее об этом он написал в своем Telegram-канале. В DELTA вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется.
https://ria.ru/20221101/vzlom-1828420857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, украина, россия
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
15:16 01.11.2022 (обновлено: 22:18 01.11.2022)
Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты
Хакер Джокер заявил, что планы командования ВСУ раскрыты и переданы куда следует