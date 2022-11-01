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Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным - РИА Новости, 01.11.2022
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Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным
Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным - РИА Новости, 01.11.2022
Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным
Турецкий газовый хаб - реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:01
2022-11-01T00:01
экономика
владимир путин
турция
россия
европа
в мире
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Турецкий газовый хаб - реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также заявил, что нет никаких сомнений, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены, немало желающих найдется и в Европе.Он добавил, что Россия посмотрит, "что будет происходить этой зимой" и следующей.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828288590.html
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экономика, владимир путин, турция, россия, европа, в мире
Экономика, Владимир Путин, Турция, Россия, Европа, В мире
00:01 01.11.2022
 
Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным

Путин не сомневается, что проект турецкого газового хаба удастся быстро реализовать

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Турецкий газовый хаб - реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это (газовый хаб в Турции - ред.) вполне реалистичный проект и мы довольно быстро сможем сделать", - сказал Путин журналистам.

Путин также заявил, что нет никаких сомнений, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены, немало желающих найдется и в Европе.

"В этом нет никаких сомнений... Уверен, контракты будут заключены. Сомнений нет никаких. И, в конце концов, мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия посмотрит, "что будет происходить этой зимой" и следующей.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:31
Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба
 
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