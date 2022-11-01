https://ria.ru/20221101/khab-1828290991.html

Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным

Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным - РИА Новости, 01.11.2022

Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным

Турецкий газовый хаб - реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:01

2022-11-01T00:01

2022-11-01T00:01

экономика

владимир путин

турция

россия

европа

в мире

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Турецкий газовый хаб - реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также заявил, что нет никаких сомнений, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены, немало желающих найдется и в Европе.Он добавил, что Россия посмотрит, "что будет происходить этой зимой" и следующей.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828288590.html

турция

россия

европа

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экономика, владимир путин, турция, россия, европа, в мире