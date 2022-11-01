Путин назвал проект турецкого газового хаба реалистичным
Путин не сомневается, что проект турецкого газового хаба удастся быстро реализовать
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Турецкий газовый хаб - реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это (газовый хаб в Турции - ред.) вполне реалистичный проект и мы довольно быстро сможем сделать", - сказал Путин журналистам.
Путин также заявил, что нет никаких сомнений, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены, немало желающих найдется и в Европе.
"В этом нет никаких сомнений... Уверен, контракты будут заключены. Сомнений нет никаких. И, в конце концов, мы и европейские страны можем использовать как транзитные для поставок в другие регионы мира. Но я не сомневаюсь, что и в Европе найдется немало желающих", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия посмотрит, "что будет происходить этой зимой" и следующей.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.