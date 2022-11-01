https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции
"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции - РИА Новости, 01.11.2022
"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции
Москва и Анкара запускают крупнейший международный газовый хаб. Проект согласовали с Botas — компанией, занимающейся трубопроводами сырой нефти и природного... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:00
2022-11-01T08:00
2022-11-01T08:12
экономика
цены на нефть
алексей гривач
фатих бироль
европа
турция
россия
евросоюз
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва и Анкара запускают крупнейший международный газовый хаб. Проект согласовали с Botas — компанией, занимающейся трубопроводами сырой нефти и природного газа, а также с энергетической биржей Epias. В ЕС обеспокоены: на горизонте замаячили имиджевые и экономические потери. Какие выгоды получат Россия и Турция и чего опасаются в Европе — в материале РИА Новости.Для чего строятПостроить еще один газопровод и хаб в дополнение к "Северному потоку" Владимир Путин предложил на форуме "Российская энергетическая неделя". Из Турции топливо пойдет в третьи страны, прежде всего в европейские — если захотят.Как сообщил в конце октября министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, к работе уже приступили."У нас всегда была цель стать газовым центром", — подчеркнул он.Хаб — это распределительная площадка, связанная с объектами инфраструктуры. Туда поступает газ, и там формируется его цена.Редкий шансКак отметили в "Газпроме", проект выгоден всем — и Москве, и Анкаре, и Брюсселю. На это указывают и аналитики."Турция будет зарабатывать на транзите из России в Европейский союз гораздо больше, чем сейчас, хотя, конечно же, это нельзя рассматривать в качестве полноценной замены "Северным потокам": мощность каждого из них — 55 миллиардов кубометров. "Турецкого" — 31,5, "Голубого" — 16", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Турция сорвет газовый джекпот — обеспечит поставки в Европейский союз не только из России, но и из Азербайджана, Ирана и Туркменистана, — добавляет Леонид Хазанов. — Правда, это потребует довольно больших инвестиций, которые правительству и местным нефтегазовым компаниям надо где-то изыскать"."Обезличенный" газВ случае реализации проекта Россия направит часть сырья в Европу, несмотря на негативную политическую конъюнктуру, европейцы получат газ в "обезличенной" форме: на нем ведь не написано, откуда он поступил на торговую площадку. Разумеется, ЕС понесет определенные имиджевые издержки, зато станет меньше покупать дорогого СПГ.Не исключены и стратегические потери. Например, есть риск того, что Германия уступит статус крупнейшего газового хаба Европы Турции.В ЕС обеспокоены проектом и заверяют: российский газ ни за что не купят. Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dnya признался, что импорт нефти и газа вызывает серьезные споры в Европе, особенно в том, что касается России.Выбор естьСтремление ЕС диверсифицировать поставки энергоресурсов эксперты считают одним из рисков для нового хаба. По оценкам "Газпрома", с 1 января по 15 октября перекачка в Европу снизилась на 41,4 процента (на 63 миллиарда кубометров) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По некоторым прогнозам, в 2022-м корпорация может потерять до половины экспорта в европейские страны."Проблема с невостребованностью избытков топлива действительно есть, и средиземноморский хаб мог бы ее решить", — говорит Николай Неплюев, экономист и частный консультант по инвестициям. Однако вопрос в позиции ЕС — насколько сильно там желание и дальше ограничивать газовый импорт из России.Сговорчивость Брюсселя зависит от заинтересованности в стабильных поставках топлива и экономического положения, которое ухудшается.Этой зимой обострения кризиса не ждут: практически все европейские газохранилища заполнены. Однако, как предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, в следующем году ситуация может быть гораздо хуже. Европа вообще рискует лишиться российского трубопроводного газа уже с декабря — Москва не станет продавать топливо в случае введения ценового потолка. В результате, как рассчитали в МЭА, в феврале хранилища практически опустеют — останется не больше 20 процентов. И это даже при условии сохранения нынешнего уровня импорта СПГ, выросшего за восемь месяцев на 65 процентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/turtsiya-1826586989.html
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"Работает исправно, без всяких сбоев": Путин отметил работу газовой артерии "Турецкий поток"
"Турецкий поток" сегодня - одна из важнейших артерий снабжения Европы газом из РФ, он работает исправно и без сбоев, в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, заявил президент России Владимир Путин.
2022-11-01T08:00
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экономика, цены на нефть, алексей гривач, фатих бироль, европа, турция, россия, евросоюз, газпром, международное энергетическое агентство, природный газ, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Цены на нефть, Алексей Гривач, Фатих Бироль, Европа, Турция, Россия, Евросоюз, Газпром, Международное энергетическое агентство, Природный газ, Фонд национальной энергетической безопасности
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва и Анкара запускают крупнейший международный газовый хаб. Проект согласовали с Botas — компанией, занимающейся трубопроводами сырой нефти и природного газа, а также с энергетической биржей Epias. В ЕС обеспокоены: на горизонте замаячили имиджевые и экономические потери. Какие выгоды получат Россия и Турция и чего опасаются в Европе — в материале РИА Новости.
Построить еще один газопровод и хаб в дополнение к "Северному потоку" Владимир Путин предложил на форуме "Российская энергетическая неделя". Из Турции топливо пойдет в третьи страны, прежде всего в европейские — если захотят.
Как сообщил в конце октября министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, к работе уже приступили.
"У нас всегда была цель стать газовым центром", — подчеркнул он.
Хаб — это распределительная площадка, связанная с объектами инфраструктуры. Туда поступает газ, и там формируется его цена.
Как отметили в "Газпроме", проект выгоден всем — и Москве, и Анкаре, и Брюсселю. На это указывают и аналитики.
"Турция будет зарабатывать на транзите из России в Европейский союз гораздо больше, чем сейчас, хотя, конечно же, это нельзя рассматривать в качестве полноценной замены "Северным потокам": мощность каждого из них — 55 миллиардов кубометров. "Турецкого" — 31,5, "Голубого" — 16", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач напоминает, что турки с идеей хаба "носятся много десятилетий". Теперь их мечты могут сбыться.
"Турция сорвет газовый джекпот — обеспечит поставки в Европейский союз не только из России, но и из Азербайджана, Ирана и Туркменистана, — добавляет Леонид Хазанов. — Правда, это потребует довольно больших инвестиций, которые правительству и местным нефтегазовым компаниям надо где-то изыскать".
В случае реализации проекта Россия направит часть сырья в Европу, несмотря на негативную политическую конъюнктуру, европейцы получат газ в "обезличенной" форме: на нем ведь не написано, откуда он поступил на торговую площадку. Разумеется, ЕС понесет определенные имиджевые издержки, зато станет меньше покупать дорогого СПГ.
Не исключены и стратегические потери. Например, есть риск того, что Германия уступит статус крупнейшего газового хаба Европы Турции.
В ЕС обеспокоены проектом и заверяют: российский газ ни за что не купят. Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dnya признался, что импорт нефти и газа вызывает серьезные споры в Европе, особенно в том, что касается России.
"Понятно, откуда этот газ. Полагаю, Европа не купит его", — сообщил он.
Стремление ЕС диверсифицировать поставки энергоресурсов эксперты считают одним из рисков для нового хаба. По оценкам "Газпрома", с 1 января по 15 октября перекачка в Европу снизилась на 41,4 процента (на 63 миллиарда кубометров) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По некоторым прогнозам, в 2022-м корпорация может потерять до половины экспорта в европейские страны.
"Проблема с невостребованностью избытков топлива действительно есть, и средиземноморский хаб мог бы ее решить", — говорит Николай Неплюев, экономист и частный консультант по инвестициям. Однако вопрос в позиции ЕС — насколько сильно там желание и дальше ограничивать газовый импорт из России.
На Европу продолжат давить и США. Им такой хаб совсем ни к чему: сейчас 70 процентов американского СПГ-экспорта уходит на европейский рынок. Вашингтон попробует воздействовать и на правительство, вплоть до санкций, предполагает Хазанов.
Сговорчивость Брюсселя зависит от заинтересованности в стабильных поставках топлива и экономического положения, которое ухудшается.
Этой зимой обострения кризиса не ждут: практически все европейские газохранилища заполнены. Однако, как предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, в следующем году ситуация может быть гораздо хуже. Европа вообще рискует лишиться российского трубопроводного газа уже с декабря — Москва не станет продавать топливо в случае введения ценового потолка. В результате, как рассчитали в МЭА, в феврале хранилища практически опустеют — останется не больше 20 процентов. И это даже при условии сохранения нынешнего уровня импорта СПГ, выросшего за восемь месяцев на 65 процентов.