https://ria.ru/20221101/katastrofa-1828432925.html

В Германии заявили о "туалетной катастрофе"

В Германии заявили о "туалетной катастрофе" - РИА Новости, 01.11.2022

В Германии заявили о "туалетной катастрофе"

Немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст в эфире ZDF высмеял производителей туалетной бумаги за уменьшение упаковки и назвал "шринкфляцию" в стране катастрофой. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:50

2022-11-01T15:50

2022-11-01T16:16

в мире

экономика

германия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст в эфире ZDF высмеял производителей туалетной бумаги за уменьшение упаковки и назвал "шринкфляцию" в стране катастрофой.Ведущий рассказал, что ранее упаковка туалетной бумаги весила 80 граммов, теперь — 60, при этом цена на нее выросла с 75 до 95 евроцентов (около 57 рублей. — Прим. ред.), то есть товар подорожал на 69 процентов. Кроме того, он пожаловался, что меньше стали сами листы."Это как понимать вообще? Мой зад не стал меньше. Давайте тогда сразу туалетную бумагу размером с почтовую марку делать!" — возмутился комик.Хейст назвал бессовестным уменьшение упаковок и предложил поднимать цену, но не сокращать количество товара."Это катастрофа! <…> Тогда конфеты "Возьми две!" будут называться "Возьми одну!", одеколон № 4711 станет № 4610, а вместо конфет "Толстячок" будут "Кожа да кости", — добавил он.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20221031/germaniya-1828155759.html

https://ria.ru/20221030/gaz-1827905861.html

германия

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в мире, экономика, германия