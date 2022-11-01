https://ria.ru/20221101/katastrofa-1828432925.html
В Германии заявили о "туалетной катастрофе"
В Германии заявили о "туалетной катастрофе" - РИА Новости, 01.11.2022
В Германии заявили о "туалетной катастрофе"
Немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст в эфире ZDF высмеял производителей туалетной бумаги за уменьшение упаковки и назвал "шринкфляцию" в стране катастрофой. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:50
2022-11-01T15:50
2022-11-01T16:16
в мире
экономика
германия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст в эфире ZDF высмеял производителей туалетной бумаги за уменьшение упаковки и назвал "шринкфляцию" в стране катастрофой.Ведущий рассказал, что ранее упаковка туалетной бумаги весила 80 граммов, теперь — 60, при этом цена на нее выросла с 75 до 95 евроцентов (около 57 рублей. — Прим. ред.), то есть товар подорожал на 69 процентов. Кроме того, он пожаловался, что меньше стали сами листы."Это как понимать вообще? Мой зад не стал меньше. Давайте тогда сразу туалетную бумагу размером с почтовую марку делать!" — возмутился комик.Хейст назвал бессовестным уменьшение упаковок и предложил поднимать цену, но не сокращать количество товара."Это катастрофа! <…> Тогда конфеты "Возьми две!" будут называться "Возьми одну!", одеколон № 4711 станет № 4610, а вместо конфет "Толстячок" будут "Кожа да кости", — добавил он.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20221031/germaniya-1828155759.html
https://ria.ru/20221030/gaz-1827905861.html
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в мире, экономика, германия
В мире, Экономика, Германия
15:50 01.11.2022 (обновлено: 16:16 01.11.2022)
В Германии заявили о "туалетной катастрофе"
Немецкий комик Хейст заявил о туалетной катастрофе в Германии
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст в эфире ZDF
высмеял производителей туалетной бумаги за уменьшение упаковки и назвал "шринкфляцию" в стране катастрофой.
Ведущий рассказал, что ранее упаковка туалетной бумаги весила 80 граммов, теперь — 60, при этом цена на нее выросла с 75 до 95 евроцентов (около 57 рублей. — Прим. ред.), то есть товар подорожал на 69 процентов. Кроме того, он пожаловался, что меньше стали сами листы.
"Это как понимать вообще? Мой зад не стал меньше. Давайте тогда сразу туалетную бумагу размером с почтовую марку делать!" — возмутился комик.
Хейст назвал бессовестным уменьшение упаковок и предложил поднимать цену, но не сокращать количество товара.
"Это катастрофа! <…> Тогда конфеты "Возьми две!" будут называться "Возьми одну!", одеколон № 4711 станет № 4610, а вместо конфет "Толстячок" будут "Кожа да кости", — добавил он.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.