https://ria.ru/20221101/kannibal-1828421811.html

ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал

ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал - РИА Новости, 01.11.2022

ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал

Пермский каннибал Михаил Малышев освободился из колонии после более 20 лет заключения, подтвердили РИА Новости в пресс-службе пермского ГУФСИН. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:13

2022-11-01T15:13

2022-11-01T22:55

происшествия

михаил малышев

пермский край

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ПЕРМЬ, 1 ноя — РИА Новости. Пермский каннибал Михаил Малышев освободился из колонии после более 20 лет заключения, подтвердили РИА Новости в пресс-службе пермского ГУФСИН.Ранее об освобождении 56-летнего Малышева сообщали местные СМИ."Он освободился из колонии 28 октября", — сказали в ведомстве.Малышев отбывал наказание в колонии в Пермском крае. Суд состоялся в 2002 году, он получил 25-летний срок заключения за два убийства, прошел принудительное психиатрическое лечение.СМИ писали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных преступных эпизода (хотя якобы полиграф показал его причастность не менее к восьми): он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал.

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20210220/burtasov-1598385323.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, михаил малышев, пермский край