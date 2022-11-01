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ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал - РИА Новости, 01.11.2022
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ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал
ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал - РИА Новости, 01.11.2022
ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал
Пермский каннибал Михаил Малышев освободился из колонии после более 20 лет заключения, подтвердили РИА Новости в пресс-службе пермского ГУФСИН. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:13
2022-11-01T22:55
происшествия
михаил малышев
пермский край
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ПЕРМЬ, 1 ноя — РИА Новости. Пермский каннибал Михаил Малышев освободился из колонии после более 20 лет заключения, подтвердили РИА Новости в пресс-службе пермского ГУФСИН.Ранее об освобождении 56-летнего Малышева сообщали местные СМИ."Он освободился из колонии 28 октября", — сказали в ведомстве.Малышев отбывал наказание в колонии в Пермском крае. Суд состоялся в 2002 году, он получил 25-летний срок заключения за два убийства, прошел принудительное психиатрическое лечение.СМИ писали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных преступных эпизода (хотя якобы полиграф показал его причастность не менее к восьми): он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал.
https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html
https://ria.ru/20210220/burtasov-1598385323.html
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происшествия, михаил малышев, пермский край
Происшествия, Михаил Малышев, Пермский край
15:13 01.11.2022 (обновлено: 22:55 01.11.2022)
 
ГУФСИН подтвердил, что из заключения вышел пермский каннибал

ГУФСИН подтвердил, что отсидевший более 20 лет пермский каннибал Малышев вышел на свободу

© Фото : Unsplash/Eleni AfiontziЗаключенный в тюрьме
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Unsplash/Eleni Afiontzi
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 ноя — РИА Новости. Пермский каннибал Михаил Малышев освободился из колонии после более 20 лет заключения, подтвердили РИА Новости в пресс-службе пермского ГУФСИН.
Ранее об освобождении 56-летнего Малышева сообщали местные СМИ.
Виктор Мохов, похитивший в 2000 году двух девушек в городе Скопин Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта 2021, 08:00
"Таких не исправить": "скопинский маньяк" Мохов вышел на свободу
"Он освободился из колонии 28 октября", — сказали в ведомстве.
Малышев отбывал наказание в колонии в Пермском крае. Суд состоялся в 2002 году, он получил 25-летний срок заключения за два убийства, прошел принудительное психиатрическое лечение.
СМИ писали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных преступных эпизода (хотя якобы полиграф показал его причастность не менее к восьми): он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля 2021, 17:27
Член одной из самых опасных банд 90-х вышел на свободу, пишут СМИ
 
ПроисшествияМихаил МалышевПермский край
 
 
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