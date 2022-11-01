https://ria.ru/20221101/kamchatka-1828325966.html

На Камчатке ограничили вывоз красной икры для авиапассажиров

На Камчатке ограничили вывоз красной икры для авиапассажиров - РИА Новости, 01.11.2022

На Камчатке ограничили вывоз красной икры для авиапассажиров

Вступил в силу закон, запрещающий физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:45

2022-11-01T10:45

2022-11-01T10:45

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вступил в силу закон, запрещающий физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры.Закон предусматривает проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб непромышленного изготовления. Согласно новым правилам, пассажиры могут брать на борт (в багаже и ручной клади) не более 10 килограммов красной икры без маркировки на человека за один рейс. По информации Россельхознадзора, ежегодно пассажиры провозят на самолетах более 500 тонн икры. Для производства такого объема браконьерами уничтожается около 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывается в пояснительной записке к закону. Эксперимент призван снизить объемы незаконной добычи, избежать подрыва популяций тихоокеанских лососей и обеспечить снижение рисков потребления населением рыбной продукции, не безопасной для жизни и здоровья.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/indoneziya-1827674911.html

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Ольга Кабанова

камчатский край, россия, пассажиры, красная икра, новости - туризм, туризм, туристы