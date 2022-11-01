https://ria.ru/20221101/kadry-1828349740.html
"Россия — страна возможностей" запустила кадровое агентство
"Россия — страна возможностей" запустила кадровое агентство - РИА Новости, 01.11.2022
"Россия — страна возможностей" запустила кадровое агентство
"Россия - страна возможностей" запустила кадровое агентство для помощи министерствам, ведомствам и госкомпаниям, говорится в пресс-релизе президентской... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:33
2022-11-01T11:33
2022-11-01T11:33
технологии
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Россия - страна возможностей" запустила кадровое агентство для помощи министерствам, ведомствам и госкомпаниям, говорится в пресс-релизе президентской платформы."На базе президентской платформы "Россия – страна возможностей" начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям. Сейчас у кадрового агентства в работе уже более 100 вакансий для 11 клиентов и более 15 миллионов кандидатов – выпускников конкурсов платформы. Агентство закрывает вакансии во всех регионах России", - следует из сообщения.Генеральный директор платформы Алексей Комиссаров отметил, что "Россия - страна возможностей" и до создания агентства "выполняла функции кадрового агентства для многих компаний", но сейчас, по словам Комиссарова, эта работа станет более системной."Сейчас мы на системном уровне будем заниматься вопросами трудоустройства наших выпускников благодаря работе кадрового агентства", - приводятся его слова в сообщении.
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https://ria.ru/20220617/sotrudnichestvo-1796200606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, алексей комиссаров, общество
Технологии, Алексей Комиссаров, Общество
"Россия — страна возможностей" запустила кадровое агентство
"Россия — страна возможностей" запустила кадровое агентство для министерств и госкомпаний