https://ria.ru/20221101/izrail-1828354093.html

Президент Израиля Герцог проголосовал на выборах в кнессет

Президент Израиля Герцог проголосовал на выборах в кнессет - РИА Новости, 01.11.2022

Президент Израиля Герцог проголосовал на выборах в кнессет

Президент Израиля Ицхак Герцог проголосовал на выборах в кнессет 25 созыва на избирательном участке в Иерусалиме и назвал еврейское государство настоящей... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:51

2022-11-01T11:51

2022-11-01T11:51

в мире

ицхак герцог

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

биньямин нетаньяху

израиль

иерусалим

тель-авив

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог проголосовал на выборах в кнессет 25 созыва на избирательном участке в Иерусалиме и назвал еврейское государство настоящей демократией, сообщила канцелярия главы правительства.Во вторник в Израиле проходят пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство."Израиль - это настоящая демократия. Миллионы избирателей выйдут сегодня, чтобы проголосовать и принять решение о будущем и о направлении, в котором движется наша нация. Это процветающая демократия с множеством голосов. Мы всегда должны уважать это право, поскольку так множество народов и миллиарды людей, к сожалению, лишены этого права", - сказал Герцог у избирательной урны, слова президента приводит его канцелярия.Ранее премьер-министр Израиля, лидер правящей партии "Еш Атид" Яир Лапид проголосовал на выборах в кнессет 25 созыва в Тель-Авиве и призвал граждан страны последовать его примеру.Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование пройдёт с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Общественный транспорт в стране работает бесплатно. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний.Во вторник израильтянам предстоит решить, какая коалиция - созданная вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или коалиция его противников во главе с партией "Еш Атид" действующего премьер-министра Яира Лапида - сможет сформировать правительство и спасти страну от новых внеочередных выборов.Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составлял пять мандатов за неделю до выборов, свидетельствовали результаты опроса для издания "Исраэль ха-Йом". Однако победы на выборах недостаточно – лидер победившей партии должен будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.

https://ria.ru/20221101/izrail-1828337895.html

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израиль

иерусалим

тель-авив

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ицхак герцог, яир лапид (министр иностранных дел израиля), биньямин нетаньяху, израиль, иерусалим, тель-авив, ликуд, кнессет израиля