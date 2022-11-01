https://ria.ru/20221101/izrail-1828312661.html

Израильтян с правом ношения оружия призвали взять его на выборы

Израильтян с правом ношения оружия призвали взять его на выборы - РИА Новости, 01.11.2022

Израильтян с правом ношения оружия призвали взять его на выборы

Полиция Израиля призвала граждан, имеющих право на ношение оружия, иметь его при себе в день выборов для предотвращения ситуаций, угрожающих жизни людей,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:04

2022-11-01T09:04

2022-11-01T09:04

в мире

израиль

западный берег реки иордан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Израиля призвала граждан, имеющих право на ношение оружия, иметь его при себе в день выборов для предотвращения ситуаций, угрожающих жизни людей, сообщил РИА Новости официальный представитель правоохранительного ведомства Михаил Зингерман.Избирательные участки на выборах в кнессет 25 созыва открылись во вторник в Израиле. Голосование пройдёт с 7.00 (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск) в крупных городах и с 8.00 до 20.00 в небольших населенных пунктах. День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Более 18 тысяч правоохранителей будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний."Что касается граждан, которые имеют право на ношение оружия, – мы говорим, что эти граждане должны иметь его при себе и могут воспользоваться им при определенных экстремальных ситуациях, которые могут угрожать жизни граждан. Полиция поддерживает, чтобы граждане, имеющие право на ношение оружия, имели его в этот день (выборов - ред.) с собой, чтобы при необходимости помочь полицейским в решении определенных ситуаций", - сказал он.Зингерман добавил, что на данный момент нет данных о конкретных намерениях совершить террористические акты, однако есть определенные данные о потенциале совершения терактов, поэтому полиция будет находиться в усиленном режиме несения работы."Огромное количество полицейских будет сосредоточено в местах проведения выборов и в местах массового скопления людей, так как нам нужно обеспечить массовый порядок. Мы понимаем, что огромное количество людей будет находиться в местах массовых гуляний и в торговых центрах, и там будут также находиться полицейские, чтобы дать ответ на все необходимые вопросы", - пояснил представитель израильской полиции.Предотвращение и фиксация нарушений на выборах также входят в обязанности полицейских, которые будут следить, чтобы на избирателей не оказывалось давление, не происходило подкупа, соблюдалась тайна волеизъявления."Будут предприниматься необходимые меры против фальсификации выборов - на это настроены оперативники и личный состав полиции Израиля. Любые такие попытки будут пресекаться решительным образом и расследоваться", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221101/izrail-1828309089.html

https://ria.ru/20221101/vybory-1828186001.html

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, западный берег реки иордан