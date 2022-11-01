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В Израиле открылись избирательные участки на выборах в кнессет - РИА Новости, 01.11.2022
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В Израиле открылись избирательные участки на выборах в кнессет
В Израиле открылись избирательные участки на выборах в кнессет - РИА Новости, 01.11.2022
В Израиле открылись избирательные участки на выборах в кнессет
Избирательные участки на выборах в кнессет 25-го созыва открылись в Израиле. Голосование пройдет с 7.00 местного времени (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск) в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T08:10
2022-11-01T08:10
в мире
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
западный берег реки иордан
кнессет израиля
ликуд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Избирательные участки на выборах в кнессет 25-го созыва открылись в Израиле. Голосование пройдет с 7.00 местного времени (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск) в крупных городах и с 8.00 до 20.00 в небольших населенных пунктах.Правом голоса обладают 6,8 миллиона граждан, они проголосуют на 12 495 избирательных участках, сообщил в понедельник ЦИК Израиля. Более 230 специальных участков открыты в домах престарелых и приютах. Дипломаты и госслужащие в заграничных командировках, а также часть военных проголосовали досрочно - 102 участка работали в представительствах Израиля за рубежом. Другие израильские граждане, находящиеся в этот день за рубежом, не имеют права голосовать, для выполнения гражданского долга необходимо прибыть в страну.День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Порядка 18 тысяч сотрудников полиции будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний. Помимо этого, в их обязанности входит предотвращение и фиксация нарушений. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты.Данные exit polls будут опубликованы в 22.00 (23.00 мск), сразу после закрытия участков. По прогнозам избиркома, порядка 70% бюллетеней будут обработаны к утру среды, окончательно подсчет завершится в четверг, когда будут обработаны бюллетени военных и дипломатов, а также пациентов больниц.Нынешние выборы станут уже пятыми досрочными за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.Во вторник израильтянам предстоит решить, какая коалиция - созданная вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или коалиция его противников во главе с партией "Еш Атид" действующего премьер-министра Яира Лапида - сможет сформировать правительство и спасти страну от новых внеочередных выборов.Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составлял пять мандатов за неделю до выборов, свидетельствовали результаты опроса для издания "Исраэль ха-Йом". Однако победы на выборах недостаточно – лидер победившей партии должен будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
https://ria.ru/20221031/izrail-1828078278.html
https://ria.ru/20221101/vybory-1828186001.html
израиль
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в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, западный берег реки иордан, кнессет израиля, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Израиль, Западный берег реки Иордан, Кнессет Израиля, Ликуд
08:10 01.11.2022
 
В Израиле открылись избирательные участки на выборах в кнессет

В Израиле открылись избирательные участки на выборах в кнессет 25-го созыва

© AP Photo / Sebastian ScheinerКнессет
Кнессет - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Кнессет. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Избирательные участки на выборах в кнессет 25-го созыва открылись в Израиле. Голосование пройдет с 7.00 местного времени (8.00 мск) до 22.00 (23.00 мск) в крупных городах и с 8.00 до 20.00 в небольших населенных пунктах.
Правом голоса обладают 6,8 миллиона граждан, они проголосуют на 12 495 избирательных участках, сообщил в понедельник ЦИК Израиля. Более 230 специальных участков открыты в домах престарелых и приютах. Дипломаты и госслужащие в заграничных командировках, а также часть военных проголосовали досрочно - 102 участка работали в представительствах Израиля за рубежом. Другие израильские граждане, находящиеся в этот день за рубежом, не имеют права голосовать, для выполнения гражданского долга необходимо прибыть в страну.
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День выборов в Израиле объявлен выходным. Закрыты школы, в зданиях многих из них сегодня расположились избирательные участки. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Порядка 18 тысяч сотрудников полиции будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах гуляний. Помимо этого, в их обязанности входит предотвращение и фиксация нарушений. Армия Израиля ввела блокаду палестинских территорий на день выборов, контрольно-пропускные пункты на границе с территориями Западного берега реки Иордан и сектора Газа будут закрыты.
Данные exit polls будут опубликованы в 22.00 (23.00 мск), сразу после закрытия участков. По прогнозам избиркома, порядка 70% бюллетеней будут обработаны к утру среды, окончательно подсчет завершится в четверг, когда будут обработаны бюллетени военных и дипломатов, а также пациентов больниц.
Нынешние выборы станут уже пятыми досрочными за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.
Во вторник израильтянам предстоит решить, какая коалиция - созданная вокруг лидера партии "Ликуд" и бывшего премьера Биньямина Нетаньяху или коалиция его противников во главе с партией "Еш Атид" действующего премьер-министра Яира Лапида - сможет сформировать правительство и спасти страну от новых внеочередных выборов.
Разрыв между партией Нетаньяху и партией Лапида составлял пять мандатов за неделю до выборов, свидетельствовали результаты опроса для издания "Исраэль ха-Йом". Однако победы на выборах недостаточно – лидер победившей партии должен будет сформировать правительственную коалицию большинства в 120-местном кнессете, для чего ему нужно получить поддержку как минимум 61 депутата. Для прохождения в Кнессет партия должна набрать минимум четыре мандата.
Досрочные выборы в парламент Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Процедура выборов в парламент Израиля
 
В миреБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ИзраильЗападный берег реки ИорданКнессет ИзраиляЛикуд
 
 
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