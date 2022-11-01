20:14 01.11.2022 (обновлено: 23:09 01.11.2022)
СМИ: Саудовская Аравия передала США данные о "неизбежной атаке" из Ирана
WSJ: Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о "неизбежной атаке" из Ирана
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о "неизбежной атаке" из Ирана по целям в королевстве, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
По данным источников, США, Саудовская Аравия и ряд других стран в регионе повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил.
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Как пишет газета, саудовские официальные лица заявили, что Иран якобы собирается совершить атаки как на само королевство, так и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Тегеран якобы делает это "в попытке отвлечь внимание от внутренних протестов", говорится в статье.
В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Эр-Риядом по поводу присутствующих в регионе угроз и готов действовать для защиты своих интересов и союзников.
Ранее Министерство разведки и Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что беспорядки и протесты в стране из-за гибели молодой девушки Махсы Амини полностью спланировали и реализовали разведывательные службы Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.
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Беспорядки в Иране начались еще в середине сентября. Они связаны с гибелью молодой девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Тегеран обвиняет страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности — полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
Амини 13 сентября задержали в Тегеране 13 сентября и отправили в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. Там у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок.
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