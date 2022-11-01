16:04 01.11.2022 (обновлено: 19:00 01.11.2022)
Иранские банки планово подключают к российскому аналогу SWIFT, заявил Новак
Новак: подключение иранских банков к российскому аналогу SWIFT идет в плановом режиме
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на 16-м заседании российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Грозном
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на 16-м заседании российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Работа по подключению иранских банков к российскому аналогу SWIFT идет в плановом режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"По центробанкам у нас тоже все идет в плановом порядке, поскольку летом была подписана дорожная карта между двумя центробанками - России и Ирана, по ней планово идут работы, связанные с обеспечением открытия счетов, определение уполномоченных банков, подключение компаний и банков к Системе передач финансовых сообщений. Все идет в плановом режиме", - сказал он журналистам.
Ряд крупных российских банков был отключен от SWIFT после начала Россией спецоперации на Украине. Иран был отключен от системы в ноябре 2018 года. Иранская и российская стороны работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, заявил в июле РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
А в марте посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что прикладываются усилия по подключению иранских банков к Системе передачи финансовых сообщений. Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски отключения российских банков от SWIFT.
22 сентября, 10:35Глава ВТБ призвал Россию уходить от системы SWIFT