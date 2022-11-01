https://ria.ru/20221101/iran-1828437340.html

Иранские банки планово подключают к российскому аналогу SWIFT, заявил Новак

Иранские банки планово подключают к российскому аналогу SWIFT, заявил Новак - РИА Новости, 01.11.2022

Иранские банки планово подключают к российскому аналогу SWIFT, заявил Новак

Работа по подключению иранских банков к российскому аналогу SWIFT идет в плановом режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:04

2022-11-01T16:04

2022-11-01T19:00

экономика

технологии

александр новак

россия

иран

swift

санкции в отношении россии

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ГРОЗНЫЙ, 1 ноя - РИА Новости. Работа по подключению иранских банков к российскому аналогу SWIFT идет в плановом режиме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По центробанкам у нас тоже все идет в плановом порядке, поскольку летом была подписана дорожная карта между двумя центробанками - России и Ирана, по ней планово идут работы, связанные с обеспечением открытия счетов, определение уполномоченных банков, подключение компаний и банков к Системе передач финансовых сообщений. Все идет в плановом режиме", - сказал он журналистам.Ряд крупных российских банков был отключен от SWIFT после начала Россией спецоперации на Украине. Иран был отключен от системы в ноябре 2018 года. Иранская и российская стороны работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, заявил в июле РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.А в марте посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что прикладываются усилия по подключению иранских банков к Системе передачи финансовых сообщений. Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски отключения российских банков от SWIFT.

https://ria.ru/20220922/swift-1818610862.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, александр новак, россия, иран, swift, санкции в отношении россии