https://ria.ru/20221101/iran-1828412781.html

Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии

Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии - РИА Новости, 01.11.2022

Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии

Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии во вторник обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве и еще... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:37

2022-11-01T14:37

2022-11-01T17:35

россия

иран

в мире

экономика

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787163019_0:9:1800:1022_1920x0_80_0_0_be53b05453edbe897bf140c79c9d4825.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии во вторник обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве и еще ряде отраслей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям: это области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, безусловно в банковской сфере, науке, образовании, здравоохранении и многих других", - сказал Новак по итогам межправкомиссии с Ираном.Также Новак сказал, что в будущем Россия может увеличить добычу нефти в Иране, в том числе за счет разработки новых месторождений."Для нас очень важна как электроэнергетика, так и нефтегазовая отрасль. Здесь уже реализуется ряд инвестиционных проектов по участию российских компаний в добыче нефти в Иране. В перспективе со следующего года еще дополнительно увеличиваются объемы и новые месторождения будут разрабатываться", - сказал Новак.

https://ria.ru/20221101/energoresursy-1828411029.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, в мире, экономика, александр новак