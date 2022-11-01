https://ria.ru/20221101/iran-1828412781.html
Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии
Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии - РИА Новости, 01.11.2022
Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии
Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии во вторник обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве и еще... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:37
2022-11-01T14:37
2022-11-01T17:35
россия
иран
в мире
экономика
александр новак
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии во вторник обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве и еще ряде отраслей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям: это области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, безусловно в банковской сфере, науке, образовании, здравоохранении и многих других", - сказал Новак по итогам межправкомиссии с Ираном.Также Новак сказал, что в будущем Россия может увеличить добычу нефти в Иране, в том числе за счет разработки новых месторождений."Для нас очень важна как электроэнергетика, так и нефтегазовая отрасль. Здесь уже реализуется ряд инвестиционных проектов по участию российских компаний в добыче нефти в Иране. В перспективе со следующего года еще дополнительно увеличиваются объемы и новые месторождения будут разрабатываться", - сказал Новак.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, экономика, александр новак
Россия, Иран, В мире, Экономика, Александр Новак
14:37 01.11.2022 (обновлено: 17:35 01.11.2022)
Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии
Новак: Россия и Иран обсудили сотрудничество во время межправкомиссии
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Иран в ходе межправительственной комиссии во вторник обсудили ключевые направления сотрудничества, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве и еще ряде отраслей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям: это области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, безусловно в банковской сфере, науке, образовании, здравоохранении и многих других", - сказал Новак по итогам межправкомиссии с Ираном.
Также Новак сказал, что в будущем Россия может увеличить добычу нефти в Иране, в том числе за счет разработки новых месторождений.
"Для нас очень важна как электроэнергетика, так и нефтегазовая отрасль. Здесь уже реализуется ряд инвестиционных проектов по участию российских компаний в добыче нефти в Иране. В перспективе со следующего года еще дополнительно увеличиваются объемы и новые месторождения будут разрабатываться", - сказал Новак.