https://ria.ru/20221101/importozameschenie-1828502755.html

Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения

Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения - РИА Новости, 01.11.2022

Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения

Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по господдержке импортозамещения товаров и оборудования для гостиниц, круизных... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:40

2022-11-01T19:40

2022-11-01T19:40

туризм

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по господдержке импортозамещения товаров и оборудования для гостиниц, круизных судов, аквапарков, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации в целях обеспечения туристской индустрии необходимым снаряжением и оборудованием: представить предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования, не имеющих российских аналогов и используемых для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков. Обеспечить синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование (с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств)", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786933819.html

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экономика, владимир путин, россия