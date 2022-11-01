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Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения - РИА Новости, 01.11.2022
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Туризм
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Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения
Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения - РИА Новости, 01.11.2022
Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения
Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по господдержке импортозамещения товаров и оборудования для гостиниц, круизных... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:40
2022-11-01T19:40
туризм
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по господдержке импортозамещения товаров и оборудования для гостиниц, круизных судов, аквапарков, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации в целях обеспечения туристской индустрии необходимым снаряжением и оборудованием: представить предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования, не имеющих российских аналогов и используемых для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков. Обеспечить синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование (с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств)", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2023 года.
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экономика, владимир путин, россия
Туризм, Экономика, Владимир Путин, Россия
19:40 01.11.2022
 
Путин поручил поддержать туриндустрию в вопросах импортозамещения

Путин поручил представить меры по господдержке импортозамещения в туристической индустрии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкОтель в Геленджике
Отель в Геленджике - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отель в Геленджике. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по господдержке импортозамещения товаров и оборудования для гостиниц, круизных судов, аквапарков, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации в целях обеспечения туристской индустрии необходимым снаряжением и оборудованием: представить предложения по государственной поддержке проектов по импортозамещению товаров и оборудования, не имеющих российских аналогов и используемых для оснащения гостиниц, круизных судов, горнолыжных комплексов и аквапарков. Обеспечить синхронизацию сроков реализации таких проектов и периода, в котором будут снижены ввозные таможенные пошлины на такие товары и оборудование (с постепенным повышением таможенных пошлин на них при создании отечественных производств)", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - до 1 апреля 2023 года.
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