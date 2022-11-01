15:27 01.11.2022 (обновлено: 16:42 01.11.2022)
Американский сенатор раскрыл величайший грех Байдена
Сенатор Баррассо назвал отказ от энергетической независимости США главным грехом Байдена
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден принял много решений, ослабивших страну, но его главная ошибка — отказ от независимости в энергетике, заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо в эфире Fox News.
"Величайший грех президента Байдена заключается в отказе от энергетической независимости. У нас она была, но сейчас у нас ее нет", — констатировал политик.
По его мнению, Белый дом находится под влиянием "климатических экстремистов", которые душат американскую энергетику.
Сенатор также отнес к неудачам американского президента всплеск инфляции и колоссальный рост преступности.
"Байден поставил Америку в такое положение, когда у нас на спине висит бумажка с надписью: "Пни меня", — указал Баррассо.
В сложившейся ситуации не стоит удивляться недавнему отказу Саудовской Аравии увеличить добычу нефти по просьбе США, добавил политик.
В преддверии выборов в конгресс Байден, неоднократно выступавший против добычи ископаемого топлива в пользу зеленых технологий, пытается обуздать инфляцию и остановить рост цен на бензин. Глава государства возлагает ответственность за это не только на Москву и Эр-Рияд, но и на американский топливно-энергетический комплекс.
В июле Джо Байден нанес визит в Саудовскую Аравию с целью добиться увеличения добычи нефти, чтобы помочь ЕС снизить потребление ресурсов из России, но получил отказ. В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Эр-Риядом приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали США.
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