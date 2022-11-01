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Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова
Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова - РИА Новости, 01.11.2022
Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова
Дети россиянок, проживающих за рубежом и состоящих в браке с иностранцами, должны получать гражданство России независимо от волеизъявления второй стороны,... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:20
2022-11-01T13:20
2022-11-01T13:20
общество
татьяна москалькова
россия
москва
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дети россиянок, проживающих за рубежом и состоящих в браке с иностранцами, должны получать гражданство России независимо от волеизъявления второй стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."К нам обращаются женщины, которые создали браки с иностранными мужчинами и выехали проживать за рубеж, о том, чтобы (российское - ред.) гражданство ребенка устанавливалось независимо от волеизъявления второй стороны, и это правильно, потому что русская женщина, россиянка, родившая ребенка, имеет право, чтобы ее ребенок по крови имел это гражданство", - сказала омбудсмен в ходе Межрегионального женского форума в Москве.
https://ria.ru/20221101/zhenschiny-1828355830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия, москва
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Москва
Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова
Омбудсмен Москалькова: дети россиянок и иностранцев имеют право на российское гражданство