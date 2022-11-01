https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828383533.html

Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова

Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова - РИА Новости, 01.11.2022

Детям россиянок и иностранцев надо дать гражданство, заявила Москалькова

Дети россиянок, проживающих за рубежом и состоящих в браке с иностранцами, должны получать гражданство России независимо от волеизъявления второй стороны,... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:20

2022-11-01T13:20

2022-11-01T13:20

общество

татьяна москалькова

россия

москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дети россиянок, проживающих за рубежом и состоящих в браке с иностранцами, должны получать гражданство России независимо от волеизъявления второй стороны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."К нам обращаются женщины, которые создали браки с иностранными мужчинами и выехали проживать за рубеж, о том, чтобы (российское - ред.) гражданство ребенка устанавливалось независимо от волеизъявления второй стороны, и это правильно, потому что русская женщина, россиянка, родившая ребенка, имеет право, чтобы ее ребенок по крови имел это гражданство", - сказала омбудсмен в ходе Межрегионального женского форума в Москве.

https://ria.ru/20221101/zhenschiny-1828355830.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна москалькова, россия, москва