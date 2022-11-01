https://ria.ru/20221101/grachonok-1828352932.html

Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России

Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России - РИА Новости, 01.11.2022

Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России

Очередной противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") пополнил Военно-морской флот России – корабль поступил на вооружение Ленинградской... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T11:45

2022-11-01T11:45

2022-11-01T11:45

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Очередной противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") пополнил Военно-морской флот России – корабль поступил на вооружение Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ), сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта "Грачонок", предназначенным для охраны прибрежной акватории и оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника", - сообщили в российском военном ведомстве.В Минобороны напомнили, что в этом году это уже второй катер подобного типа, поступивший на вооружение базы.Торжественная церемония подъема военно-морского флага на катере состоялась утром в Кронштадте под руководством командира ЛенВМБ капитана 1 ранга Андрея Салошина, которой передал Андреевский флаг командиру катера мичману Виталию Касьянову. После подъема флага катер официально вошел в состав Военно-морского флота.В настоящее время катер имеет только бортовой номер - собственное наименование катер получит в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ.

https://ria.ru/20221031/korabli-1828108844.html

https://ria.ru/20221030/flot-1827147923.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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