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Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России - РИА Новости, 01.11.2022
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Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России
Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России - РИА Новости, 01.11.2022
Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России
Очередной противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") пополнил Военно-морской флот России – корабль поступил на вооружение Ленинградской... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:45
2022-11-01T11:45
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Очередной противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") пополнил Военно-морской флот России – корабль поступил на вооружение Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ), сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта "Грачонок", предназначенным для охраны прибрежной акватории и оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника", - сообщили в российском военном ведомстве.В Минобороны напомнили, что в этом году это уже второй катер подобного типа, поступивший на вооружение базы.Торжественная церемония подъема военно-морского флага на катере состоялась утром в Кронштадте под руководством командира ЛенВМБ капитана 1 ранга Андрея Салошина, которой передал Андреевский флаг командиру катера мичману Виталию Касьянову. После подъема флага катер официально вошел в состав Военно-морского флота.В настоящее время катер имеет только бортовой номер - собственное наименование катер получит в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ.
https://ria.ru/20221031/korabli-1828108844.html
https://ria.ru/20221030/flot-1827147923.html
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россия, безопасность, вмф рф
Россия, Безопасность, ВМФ РФ
11:45 01.11.2022
 
Противодиверсионный катер "Грачонок" пополнил состав ВМФ России

Новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" пополнил состав ВМФ России

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок", который получил на вооружение Балтийский флот
Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок, который получил на вооружение Балтийский флот - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок", который получил на вооружение Балтийский флот
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Очередной противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") пополнил Военно-морской флот России – корабль поступил на вооружение Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ), сообщили во вторник в Минобороны России.
"Сегодня Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта "Грачонок", предназначенным для охраны прибрежной акватории и оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника", - сообщили в российском военном ведомстве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:21
Песков прокомментировал заявление Минобороны об атаке на Черноморский флот
В Минобороны напомнили, что в этом году это уже второй катер подобного типа, поступивший на вооружение базы.
Торжественная церемония подъема военно-морского флага на катере состоялась утром в Кронштадте под руководством командира ЛенВМБ капитана 1 ранга Андрея Салошина, которой передал Андреевский флаг командиру катера мичману Виталию Касьянову. После подъема флага катер официально вошел в состав Военно-морского флота.
В настоящее время катер имеет только бортовой номер - собственное наименование катер получит в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ.
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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РоссияБезопасностьВМФ РФ
 
 
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