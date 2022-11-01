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В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/gorlovka-1828516012.html
В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет
В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет - РИА Новости, 01.11.2022
В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет
Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в руках мирного жителя в Горловке после того, как он подобрал его, мужчина получил ранение, сообщил во вторник... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T20:35
2022-11-01T20:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в руках мирного жителя в Горловке после того, как он подобрал его, мужчина получил ранение, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика
20:35 01.11.2022
 
В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет

В Горловке при взрыве неизвестного взрывоопасного предмета пострадал мирный житель

© РИА НовостиАвтомобиль полиции ДНР
Автомобиль полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в руках мирного жителя в Горловке после того, как он подобрал его, мужчина получил ранение, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В Горловке по улице Советской мужчина 1963 года рождения подобрал неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал у него в руках", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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