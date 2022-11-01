https://ria.ru/20221101/gorlovka-1828516012.html

В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет

В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет - РИА Новости, 01.11.2022

В Горловке сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет

Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в руках мирного жителя в Горловке после того, как он подобрал его, мужчина получил ранение, сообщил во вторник... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T20:35

2022-11-01T20:35

2022-11-01T20:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Неизвестный взрывоопасный предмет сдетонировал в руках мирного жителя в Горловке после того, как он подобрал его, мужчина получил ранение, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

https://ria.ru/20221027/zavod-1827180635.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика