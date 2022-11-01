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Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/gorlovka-1828292436.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска вечером в понедельник четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:18
2022-11-01T00:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221031/gorlovka-1828216698.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
00:18 01.11.2022 (обновлено: 00:19 01.11.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов

© Фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
© Фото очевидца
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:17 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметров... 20.18 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметров... 21.54 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.27 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:50Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролНАТО
 
 
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