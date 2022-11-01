https://ria.ru/20221101/gorlovka-1828292436.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска вечером в понедельник четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:18

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2022-11-01T00:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221031/gorlovka-1828216698.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато