00:18 01.11.2022 (обновлено: 00:19 01.11.2022)
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов
© Фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
© Фото очевидца
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник четыре раза обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:17 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметров... 20.18 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметров... 21.54 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.27 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.