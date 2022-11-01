https://ria.ru/20221101/germaniya-1828456172.html

Премьер Саксонии считает разрыв с Россией историческим беспамятством

Премьер Саксонии считает разрыв с Россией историческим беспамятством - РИА Новости, 01.11.2022

Премьер Саксонии считает разрыв с Россией историческим беспамятством

Желание непременно оборвать любые отношения с Россией является историческим беспамятством, перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам нельзя... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:58

2022-11-01T16:58

2022-11-01T17:57

михаэль кречмер

роберт хабек

россия

саксония

германия

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БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Желание непременно оборвать любые отношения с Россией является историческим беспамятством, перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам нельзя уничтожать, заявил во вторник премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на совместной пресс-конференции с министром экономики страны Робертом Хабеком."Это ответ на заявления наподобие "никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией": я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным", — сообщил Кречмер, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он на восстановление поставок газа из России.Германии необходимо поддерживать производство и индустрию с помощью энергоносителей, от чьих поставок страна зависит, по конкурентоспособной цене, подчеркнул он."По моему мнению, добиться этого с помощью СПГ, скорее всего, невозможно, потому что энергетический голод будет столь силен, что начнется большая конкуренция. Отсюда мысли об отечественном (сланцевом. — Прим. ред.) газе и о том, чтобы не уничтожать перспективы", — пояснил Кречмер.Что же касается ситуации на Украине, то существует острая необходимость в мирных инициативах, подчеркнул политик.Ранее спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что в кабинете министров ФРГ не обсуждается вопрос добычи сланцевого газа в стране, а сам метод добычи — фрекинг — до сих пор запрещен в рамках коалиционного договора.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221101/serbiya-1828425977.html

https://ria.ru/20221101/germaniya-1828421348.html

https://ria.ru/20221029/evropa-1827666622.html

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михаэль кречмер, роберт хабек, россия, саксония, германия