https://ria.ru/20221101/germaniya-1828456172.html
Премьер Саксонии считает разрыв с Россией историческим беспамятством
Премьер Саксонии считает разрыв с Россией историческим беспамятством - РИА Новости, 01.11.2022
Премьер Саксонии считает разрыв с Россией историческим беспамятством
Желание непременно оборвать любые отношения с Россией является историческим беспамятством, перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам нельзя... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:58
2022-11-01T16:58
2022-11-01T17:57
михаэль кречмер
роберт хабек
россия
саксония
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БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Желание непременно оборвать любые отношения с Россией является историческим беспамятством, перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам нельзя уничтожать, заявил во вторник премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на совместной пресс-конференции с министром экономики страны Робертом Хабеком."Это ответ на заявления наподобие "никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией": я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным", — сообщил Кречмер, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он на восстановление поставок газа из России.Германии необходимо поддерживать производство и индустрию с помощью энергоносителей, от чьих поставок страна зависит, по конкурентоспособной цене, подчеркнул он."По моему мнению, добиться этого с помощью СПГ, скорее всего, невозможно, потому что энергетический голод будет столь силен, что начнется большая конкуренция. Отсюда мысли об отечественном (сланцевом. — Прим. ред.) газе и о том, чтобы не уничтожать перспективы", — пояснил Кречмер.Что же касается ситуации на Украине, то существует острая необходимость в мирных инициативах, подчеркнул политик.Ранее спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что в кабинете министров ФРГ не обсуждается вопрос добычи сланцевого газа в стране, а сам метод добычи — фрекинг — до сих пор запрещен в рамках коалиционного договора.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221101/serbiya-1828425977.html
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михаэль кречмер, роберт хабек, россия, саксония, германия
Михаэль Кречмер, Роберт Хабек, Россия, Саксония, Германия
16:58 01.11.2022 (обновлено: 17:57 01.11.2022)
Премьер Саксонии считает разрыв с Россией историческим беспамятством
Премьер Саксонии Кречмер назвал разрыв отношений с Россией историческим беспамятством
БЕРЛИН, 1 ноя — РИА Новости. Желание непременно оборвать любые отношения с Россией является историческим беспамятством, перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам нельзя уничтожать, заявил во вторник премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на совместной пресс-конференции с министром экономики страны Робертом Хабеком.
"Это ответ на заявления наподобие "никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией": я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным", — сообщил Кречмер, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он на восстановление поставок газа из России.
Германии
необходимо поддерживать производство и индустрию с помощью энергоносителей, от чьих поставок страна зависит, по конкурентоспособной цене, подчеркнул он.
"По моему мнению, добиться этого с помощью СПГ, скорее всего, невозможно, потому что энергетический голод будет столь силен, что начнется большая конкуренция. Отсюда мысли об отечественном (сланцевом. — Прим. ред.) газе и о том, чтобы не уничтожать перспективы", — пояснил Кречмер.
Что же касается ситуации на Украине
, то существует острая необходимость в мирных инициативах, подчеркнул политик.
Ранее спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что в кабинете министров ФРГ не обсуждается вопрос добычи сланцевого газа в стране, а сам метод добычи — фрекинг — до сих пор запрещен в рамках коалиционного договора.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.