https://ria.ru/20221101/germaniya-1828376158.html

Экс-посол Украины назвал Евангелическую церковь Германии служителями Иуды

Экс-посол Украины назвал Евангелическую церковь Германии служителями Иуды - РИА Новости, 01.11.2022

Экс-посол Украины назвал Евангелическую церковь Германии служителями Иуды

Скандально известный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Евангелическую церковь Германии "служителями Иуды" за ее призывы к переговорам о перемирии на РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:54

2022-11-01T12:54

2022-11-01T12:58

в мире

андрей мельников

мартин лютер

владимир путин

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БЕРЛИН, 1 ноя - РИА Новости. Скандально известный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Евангелическую церковь Германии "служителями Иуды" за ее призывы к переговорам о перемирии на Украине.Евангелическая церковь Германии в понедельник выступила с призывом к переговорам о перемирии на Украине."Альтернативой справедливому миру ведь не может быть бесконечная война. Война никогда не должна заменять политику... Поэтому не пренебрегайте переговорами", - заявила председатель совета церкви Аннетте Куршус в своей проповеди в понедельник ко дню Реформации, ее слова приводятся на сайте Евангелической церкви Германии.Куршус добавила, что мир в конечном итоге может быть достигнут только путем переговоров. По ее словам, до переговоров, направленных на прекращение огня, сейчас далеко, однако тем более они необходимы теперь.Экс-посол Украины в ФРГ Мельник прокомментировал это заявление, назвав Евангелическую церковь Германии "служителями Иуды"."Ваше лицемерное предательство украинского народа мы никогда не простим вам, служители Иуды", - написал Мельник в своем Twitter, обращаясь к Евангелической церкви Германии.Позже он добавил, что "Мартин Лютер перевернулся бы в гробу, если бы он видел потерю реальности и бессердечность сегодняшней - морально очень истощенной - Евангелической церкви Германии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221028/melnik-1827580749.html

https://ria.ru/20221028/melnik-1827683929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей мельников, мартин лютер, владимир путин, россия, украина, германия