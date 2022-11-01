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В Дании ввели в эксплуатацию терминал газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 01.11.2022
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В Дании ввели в эксплуатацию терминал газопровода Baltic Pipe
В Дании ввели в эксплуатацию терминал газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 01.11.2022
В Дании ввели в эксплуатацию терминал газопровода Baltic Pipe
Газоприемный терминал газопровода Baltic Pipe в Нюбру в Западной Ютландии в Дании введен в эксплуатацию, пока он будет работать вполовину от заявленной... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:43
2022-11-01T12:43
дания
россия
польша
экономика
в мире
природный газ
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МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Газоприемный терминал газопровода Baltic Pipe в Нюбру в Западной Ютландии в Дании введен в эксплуатацию, пока он будет работать вполовину от заявленной мощности, говорится в сообщении компании Energinet.Как пояснили в компании, запуск терминала является важной вехой, это означает, что норвежский газ теперь поступает в новый газопровод Baltic Pipe и может поставляться в Польшу через датскую газовую систему.Часть Baltic Pipe должна была начать работу 1 октября, но Energinet трижды уведомляла газовый рынок о переносе сроков ввода в эксплуатацию. Однако с 1 октября в Польшу поступает газ по новому газопроводу в Балтийском море, в том числе из остальной части европейской газовой системы и из датской части Северного моря."Для нас огромное облегчение, что нам удалось запустить завод в Нюбору. Многие коллеги внутри и вне Energinet боролись, чтобы добиться успеха, и нам очень жаль, что мы не смогли уложиться в заявленные сроки", — приводятся в сообщении слова директора по международным отношениям Торбен Брабу.Отмечается, что приемный терминал в Нюбру представляет собой сложный объект, и здесь возникли серьезные технические проблемы, в том числе с IT-системами и системами контроля и безопасности. Как сообщалось ранее, полный ввод в эксплуатацию терминала Нюбру состоится позднее в 2022 году.Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце сентября. Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год. И, в частности, польское правительство уже заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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дания, россия, польша, экономика, в мире, природный газ
Дания, Россия, Польша, Экономика, В мире, Природный газ
12:43 01.11.2022
 
В Дании ввели в эксплуатацию терминал газопровода Baltic Pipe

В датском Нюбру ввели в эксплуатацию газоприемный терминал трубопровода Baltic Pipe

© Фото : Energinet / Red Star PhotoСтроительство газопровода Baltic Pipe
Строительство газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : Energinet / Red Star Photo
Строительство газопровода Baltic Pipe. Архивное фото
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МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Газоприемный терминал газопровода Baltic Pipe в Нюбру в Западной Ютландии в Дании введен в эксплуатацию, пока он будет работать вполовину от заявленной мощности, говорится в сообщении компании Energinet.
"Проект Baltic Pipe запущен во вторник, 1 ноября. Приемный терминал в Нюбру был введен в эксплуатацию. Пока с половиной от общей мощности (6700 МВтч/ч)", - говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, запуск терминала является важной вехой, это означает, что норвежский газ теперь поступает в новый газопровод Baltic Pipe и может поставляться в Польшу через датскую газовую систему.
Часть Baltic Pipe должна была начать работу 1 октября, но Energinet трижды уведомляла газовый рынок о переносе сроков ввода в эксплуатацию. Однако с 1 октября в Польшу поступает газ по новому газопроводу в Балтийском море, в том числе из остальной части европейской газовой системы и из датской части Северного моря.
"Для нас огромное облегчение, что нам удалось запустить завод в Нюбору. Многие коллеги внутри и вне Energinet боролись, чтобы добиться успеха, и нам очень жаль, что мы не смогли уложиться в заявленные сроки", — приводятся в сообщении слова директора по международным отношениям Торбен Брабу.
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Отмечается, что приемный терминал в Нюбру представляет собой сложный объект, и здесь возникли серьезные технические проблемы, в том числе с IT-системами и системами контроля и безопасности. Как сообщалось ранее, полный ввод в эксплуатацию терминала Нюбру состоится позднее в 2022 году.
Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце сентября. Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год. И, в частности, польское правительство уже заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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