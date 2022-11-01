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Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20 - РИА Новости, 01.11.2022
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Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20
Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20 - РИА Новости, 01.11.2022
Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20
Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:56
2022-11-01T22:00
в мире
россия
сша
государственный департамент сша
большая двадцатка
саммит g20
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс."Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20", - сказал Прайс на брифинге.Так он ответил на просьбу оценить вероятность контактов РФ и США по теме работы посольства Штатов в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала там. "Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20", - сказал Прайс.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
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в мире, россия, сша, государственный департамент сша, большая двадцатка, саммит g20, нед прайс
В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Большая двадцатка, Саммит G20, Нед Прайс
21:56 01.11.2022 (обновлено: 22:00 01.11.2022)
 
Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20

Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20 в Индонезии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк Перед началом саммита "Группы двадцати"
 Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.
"Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20", - сказал Прайс на брифинге.
Так он ответил на просьбу оценить вероятность контактов РФ и США по теме работы посольства Штатов в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала там. "Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20", - сказал Прайс.
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
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В миреРоссияСШАГосударственный департамент СШАБольшая двадцаткаСаммит G20Нед Прайс
 
 
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