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Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20
Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20 - РИА Новости, 01.11.2022
Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20
Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:56
2022-11-01T21:56
2022-11-01T22:00
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большая двадцатка
саммит g20
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс."Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20", - сказал Прайс на брифинге.Так он ответил на просьбу оценить вероятность контактов РФ и США по теме работы посольства Штатов в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала там. "Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20", - сказал Прайс.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, государственный департамент сша, большая двадцатка, саммит g20, нед прайс
В мире, Россия, США, Государственный департамент США, Большая двадцатка, Саммит G20, Нед Прайс
21:56 01.11.2022 (обновлено: 22:00 01.11.2022)
Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20
Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20 в Индонезии