https://ria.ru/20221101/g20-1828527618.html

Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20

Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20 - РИА Новости, 01.11.2022

Госдеп не ожидает контактов России и США на полях саммита G20

Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:56

2022-11-01T21:56

2022-11-01T22:00

в мире

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государственный департамент сша

большая двадцатка

саммит g20

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс."Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20", - сказал Прайс на брифинге.Так он ответил на просьбу оценить вероятность контактов РФ и США по теме работы посольства Штатов в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала там. "Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20", - сказал Прайс.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

https://ria.ru/20221031/sammity-1828287730.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, государственный департамент сша, большая двадцатка, саммит g20, нед прайс