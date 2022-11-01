https://ria.ru/20221101/falcon-1828450714.html

Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником

Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником - РИА Новости, 01.11.2022

Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для разведки США, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T16:45

2022-11-01T16:45

2022-11-01T17:16

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для разведки США, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Запуск ракеты-носителя был дан в расчетные 9.41 по времени Восточного побережья США (16.41 мск). Характер миссии, которая получила название USSF-44, засекречен, известно, что она осуществляется по заказу Космического командования ВС США.На борту ракеты Falcon Heavy на геостационарную орбиту Земли, по данным профильных изданий, будут выведены два спутника - предназначение одного засекречено, второй - экспериментальный военный микро-спутник TETRA-1. Из-за секретного характера миссии трансляция запуска будет прекращена вскоре после отделения первой ступени РН.Как сообщил незадолго до старта владелец Илон Маск, Falcon Heavy - самая мощная из существующих на сегодняшний день ракет-носителей в мире. В 2018 году ракета Falcon Heavy отправила в космос электрокар Tesla Roadster. Всего до настоящего времени компания осуществила три успешных запуска ракет этой серии, последний из них состоялся в 2019 году.В ходе сегодняшнего старта компания осуществила успешную посадку обоих боковых ускорителей РН. Ускорители практически синхронно приземлились на площадку неподалеку от места старта. Как сообщили в SpaceX, это стало 150 и 151 успешной посадкой ступени орбитальной ракеты-носителя.

https://ria.ru/20221026/kosmos-1827062941.html

https://ria.ru/20221028/kosmos-1827464278.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

флорида, сша, spacex, космос - риа наука, илон маск, вооруженные силы сша, в мире