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Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником - РИА Новости, 01.11.2022
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Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником
Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником - РИА Новости, 01.11.2022
Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником
Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для разведки США, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T16:45
2022-11-01T17:16
флорида
сша
spacex
космос - риа наука
илон маск
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для разведки США, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Запуск ракеты-носителя был дан в расчетные 9.41 по времени Восточного побережья США (16.41 мск). Характер миссии, которая получила название USSF-44, засекречен, известно, что она осуществляется по заказу Космического командования ВС США.На борту ракеты Falcon Heavy на геостационарную орбиту Земли, по данным профильных изданий, будут выведены два спутника - предназначение одного засекречено, второй - экспериментальный военный микро-спутник TETRA-1. Из-за секретного характера миссии трансляция запуска будет прекращена вскоре после отделения первой ступени РН.Как сообщил незадолго до старта владелец Илон Маск, Falcon Heavy - самая мощная из существующих на сегодняшний день ракет-носителей в мире. В 2018 году ракета Falcon Heavy отправила в космос электрокар Tesla Roadster. Всего до настоящего времени компания осуществила три успешных запуска ракет этой серии, последний из них состоялся в 2019 году.В ходе сегодняшнего старта компания осуществила успешную посадку обоих боковых ускорителей РН. Ускорители практически синхронно приземлились на площадку неподалеку от места старта. Как сообщили в SpaceX, это стало 150 и 151 успешной посадкой ступени орбитальной ракеты-носителя.
https://ria.ru/20221026/kosmos-1827062941.html
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флорида, сша, spacex, космос - риа наука, илон маск, вооруженные силы сша, в мире
Флорида, США, SpaceX, Космос - РИА Наука, Илон Маск, Вооруженные силы США, В мире
16:45 01.11.2022 (обновлено: 17:16 01.11.2022)
 
Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для американской разведки

© РИА Новости / SpaceX Flickr / Перейти в медиабанкCтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для разведки США, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Запуск ракеты-носителя был дан в расчетные 9.41 по времени Восточного побережья США (16.41 мск). Характер миссии, которая получила название USSF-44, засекречен, известно, что она осуществляется по заказу Космического командования ВС США.
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На борту ракеты Falcon Heavy на геостационарную орбиту Земли, по данным профильных изданий, будут выведены два спутника - предназначение одного засекречено, второй - экспериментальный военный микро-спутник TETRA-1. Из-за секретного характера миссии трансляция запуска будет прекращена вскоре после отделения первой ступени РН.
Как сообщил незадолго до старта владелец Илон Маск, Falcon Heavy - самая мощная из существующих на сегодняшний день ракет-носителей в мире. В 2018 году ракета Falcon Heavy отправила в космос электрокар Tesla Roadster. Всего до настоящего времени компания осуществила три успешных запуска ракет этой серии, последний из них состоялся в 2019 году.
В ходе сегодняшнего старта компания осуществила успешную посадку обоих боковых ускорителей РН. Ускорители практически синхронно приземлились на площадку неподалеку от места старта. Как сообщили в SpaceX, это стало 150 и 151 успешной посадкой ступени орбитальной ракеты-носителя.
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