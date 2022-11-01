16:45 01.11.2022 (обновлено: 17:16 01.11.2022)
Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником
Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для американской разведки
© РИА Новости / SpaceX Flickr / Перейти в медиабанкCтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал
Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала во Флориде со спутником для разведки США, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Запуск ракеты-носителя был дан в расчетные 9.41 по времени Восточного побережья США (16.41 мск). Характер миссии, которая получила название USSF-44, засекречен, известно, что она осуществляется по заказу Космического командования ВС США.
На борту ракеты Falcon Heavy на геостационарную орбиту Земли, по данным профильных изданий, будут выведены два спутника - предназначение одного засекречено, второй - экспериментальный военный микро-спутник TETRA-1. Из-за секретного характера миссии трансляция запуска будет прекращена вскоре после отделения первой ступени РН.
Как сообщил незадолго до старта владелец Илон Маск, Falcon Heavy - самая мощная из существующих на сегодняшний день ракет-носителей в мире. В 2018 году ракета Falcon Heavy отправила в космос электрокар Tesla Roadster. Всего до настоящего времени компания осуществила три успешных запуска ракет этой серии, последний из них состоялся в 2019 году.
В ходе сегодняшнего старта компания осуществила успешную посадку обоих боковых ускорителей РН. Ускорители практически синхронно приземлились на площадку неподалеку от места старта. Как сообщили в SpaceX, это стало 150 и 151 успешной посадкой ступени орбитальной ракеты-носителя.