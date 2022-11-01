01:10 01.11.2022 (обновлено: 10:33 01.11.2022)
СМИ выяснили, как США разгневали Европу
"Синьхуа": стремление США нажиться на энергокризисе в ЕС вызвало негодование европейцев
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США стремятся воспользоваться энергетическим кризисом в ЕС для получения максимальной прибыли, что вызвало негодование европейцев, увидевших "истинное лицо союзника", пишет "Синьхуа".
Как отмечает издание, обратный эффект антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, становится все более очевидным: нехватка энергоресурсов привела к повышению себестоимости производства и резкому росту цен, к упадку предпринимательской деятельности и снижению уровня жизни населения. При этом США воспользовались ситуацией, не только принявшись продавать в регион энергоносители по завышенным ценам, но и переманивая к себе европейские компании.
"Америка всеми силами пытается воспользоваться энергетическим кризисом для получения максимальной прибыли. Увидев истинное лицо "союзника", европейцы забеспокоились и вознегодовали", — пишет "Синьхуа". В частности, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на то, что цена на американский природный газ, продаваемый Европе, в три-четыре раза выше, чем на внутреннем рынке страны.
При этом многие аналитики отмечают, что сейчас Вашингтон превращает "европейский кризис" в "американскую возможность", говорится в статье. Есть доказательства того, что "Закон о снижении инфляции", вступивший в силу в США в августе этого года, может усугубить сокращение производства в еврозоне, а чиновники ЕС, в свою очередь, опасаются, что американские налоговые льготы поставят блок в невыгодное положение и заставят компании ускорить перенос производства.
"Утечка богатства и производственных мощностей в Америку встревожила Европу. <…> Некоторые экономисты и представители отрасли предостерегают, что текущая ситуация может иметь далеко идущие последствия", — резюмирует "Синьхуа".
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. После подорожания горючего, прежде всего газа, европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло на многие сферы экономики. Германия и другие страны ЕС переживают рекордную за десятилетия инфляцию.
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