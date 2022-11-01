https://ria.ru/20221101/energiya-1828304840.html
Власти Японии введут режим экономии электроэнергии зимой
Власти Японии введут режим экономии электроэнергии зимой - РИА Новости, 01.11.2022
Власти Японии введут режим экономии электроэнергии зимой
Правительство Японии приняло решение ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря этого года по конец марта 2023 года из-за опасений нехватки энергии зимой. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T06:45
2022-11-01T06:45
2022-11-01T06:49
в мире
ясутоси нисимура
япония
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ТОКИО, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение ввести режим экономии электроэнергии с 1 декабря этого года по конец марта 2023 года из-за опасений нехватки энергии зимой.По словам главы японского министерства экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры, правительство намерено обратиться к компаниям и населению с просьбой об экономии электроэнергии, в частности, за счет снижения устанавливаемой температуры работы кондиционеров, выключения света в помещениях, которые не используются."В рамках мер мы приняли также решение о перезапуске электростанций, работа которых была остановлена, а также закупке дополнительных объемов топлива", - добавил Нисимура.Кроме этого, предполагается введение системы бонусов тем домовладениям, которые смогут снизить объемы ежемесячного потребления электроэнергии на 3% и выше от уровня прошлого года.Режим экономии электроэнергии в зимний период будет введен впервые за семь лет.
https://ria.ru/20221101/postavki-1828301815.html
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в мире, ясутоси нисимура, япония
В мире, Ясутоси Нисимура, Япония
06:45 01.11.2022 (обновлено: 06:49 01.11.2022)
Власти Японии введут режим экономии электроэнергии зимой
Правительство Японии решило экономить электроэнергию из-за опасений ее нехватки зимой