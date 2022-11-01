https://ria.ru/20221101/elektrichka-1828480599.html

В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка

В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка - РИА Новости, 01.11.2022

В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка

Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области погибла под колесами электропоезда, она переходила пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках, сообщает РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T18:12

2022-11-01T18:12

2022-11-01T18:12

происшествия

новосибирская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

обь

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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области погибла под колесами электропоезда, она переходила пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках, сообщает во вторник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным ведомства, инцидент произошел вечером во вторник вблизи остановочной платформы "Аэрофлот" Западно-Сибирской железной дороги в городе Обь Новосибирской области."Электропоездом была смертельно травмирована 14-летняя девочка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте в капюшоне и в наушниках. Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось", - говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221101/mina-1828467027.html

https://ria.ru/20221101/dtp-1828330945.html

новосибирская область

россия

обь

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происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), обь