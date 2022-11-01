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В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка - РИА Новости, 01.11.2022
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В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка
В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка - РИА Новости, 01.11.2022
В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка
Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области погибла под колесами электропоезда, она переходила пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках, сообщает РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T18:12
2022-11-01T18:12
происшествия
новосибирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
обь
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области погибла под колесами электропоезда, она переходила пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках, сообщает во вторник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По данным ведомства, инцидент произошел вечером во вторник вблизи остановочной платформы "Аэрофлот" Западно-Сибирской железной дороги в городе Обь Новосибирской области."Электропоездом была смертельно травмирована 14-летняя девочка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте в капюшоне и в наушниках. Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось", - говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), обь
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Обь
18:12 01.11.2022
 
В Новосибирской области электричка сбила переходившего пути подростка

Электричка под Новосибирском сбила девочку-подростка, переходившую пути в наушниках

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭлектропоезда на остановочной платформе "Обское море" в Новосибирске
Электропоезда на остановочной платформе Обское море в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Электропоезда на остановочной платформе "Обское море" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области погибла под колесами электропоезда, она переходила пути в неположенном месте в капюшоне и наушниках, сообщает во вторник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером во вторник вблизи остановочной платформы "Аэрофлот" Западно-Сибирской железной дороги в городе Обь Новосибирской области.
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"Электропоездом была смертельно травмирована 14-летняя девочка, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте в капюшоне и в наушниках. Машинист электропоезда подавал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияНовосибирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Обь
 
 
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