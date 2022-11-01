Рейтинг@Mail.ru
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/eksport-1828364943.html
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента - РИА Новости, 01.11.2022
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,2 миллиарда... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T12:18
2022-11-01T12:18
экономика
китай
газпром
цены на нефть
сила сибири (газопровод)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 миллиарда кубометров - на 42,6% (на 67,6 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, размещённом в мессенджере Telegram.Также продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC, поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, или на 11,1 миллиарда кубометров.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.
https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788633967_0:0:2903:2178_1920x0_80_0_0_cdb0c71e21c1816fe947c1c545a07da5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, газпром, цены на нефть, сила сибири (газопровод)
Экономика, Китай, Газпром, Цены на нефть, Сила Сибири (газопровод)
12:18 01.11.2022
 
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился до 91,2 миллиарда кубов газа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 миллиарда кубометров - на 42,6% (на 67,6 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, размещённом в мессенджере Telegram.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
08:00
"Газовый джекпот": чем Европу испугал амбициозный проект России и Турции
Также продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC, поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.
Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, или на 11,1 миллиарда кубометров.
По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:40
Импорт газа через турецкий хаб может повысить цены, считают в Eni
 
ЭкономикаКитайГазпромЦены на нефтьСила Сибири (газопровод)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала