https://ria.ru/20221101/eksport-1828364943.html

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента - РИА Новости, 01.11.2022

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6 процента

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,2 миллиарда... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:18

2022-11-01T12:18

2022-11-01T12:18

экономика

китай

газпром

цены на нефть

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-октябрь сократился на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 91,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 миллиарда кубометров - на 42,6% (на 67,6 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, размещённом в мессенджере Telegram.Также продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC, поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6%, или на 11,1 миллиарда кубометров.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

https://ria.ru/20221031/khab-1828119230.html

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экономика, китай, газпром, цены на нефть, сила сибири (газопровод)